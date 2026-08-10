‘साजिद रशीदी को मौलाना नहीं कहा जा सकता’, कांवड़ियों पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साधा निशाना

रशीदी ने कांवड़ यात्रा में शामिल कुछ लोगों के व्यवहार का जिक्र करते हुए सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सड़कों पर शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, पुलिसकर्मियों से मारपीट करते हैं और स्कूल वैन को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कांवड़िए मरीजों को ले जा रही एंबुलेंस रोकते हैं और लोगों को धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर करते हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर रशीदी ने ऐसे लोगों को शिव भक्त मानने से इनकार करते हुए उन्हें ‘आतंकवादी’ तक कह दिया।