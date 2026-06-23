संजय सिंह का बड़ा सवाल- जब दो लोग सीढ़ियों से नहीं उतर सकते, तो मिली कैसे NOC

Sanjay Singh Demands Probe into NOCs, Strict Action in Lucknow Fire Tragedy: अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मंगलवार को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल लोगों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इस भीषण त्रासदी पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि घटना की हर पहलू से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो, उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए।