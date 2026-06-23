अलीगंज अग्निकांड: घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम, 15 मौतों के बीच सोशल मीडिया पर फर्जी तस्वीरों से गुमराह करने की कोशिश

15 मौतों के बाद अलीगंज अग्निकांड की जांच तेज, फोरेंसिक टीम जुटी, एआई तस्वीरों से फैलाया जा रहा भ्रम (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Lucknow Fire Tragedy: FSL Team Begins Probe as Fake AI Images Mislead on Social Media: लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब जांच की रफ्तार तेज हो गई है। घटना के बाद छह सदस्यीय फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे परिसर की वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू कर दी। टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं, जिनके आधार पर आग लगने की असली वजह और इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस बीच, हादसे में जान गंवाने वाले 15 लोगों की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, जिन्हें देखकर पूरे प्रदेश में शोक और संवेदना का माहौल है।
घटनास्थल पर पहुंची छह सदस्यीय फोरेंसिक टीम ने जले हुए परिसर का घंटों तक निरीक्षण किया। टीम ने बिजली के तारों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जली हुई सामग्री और मलबे के नमूने एकत्र किए हैं। विशेषज्ञ यह पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर आग किस वजह से लगी और इतनी तेजी से पूरे परिसर में कैसे फैल गई।
फोरेंसिक अधिकारियों का मानना है कि घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य इस मामले की सच्चाई तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो सकेगा कि हादसा किसी तकनीकी खराबी, शॉर्ट सर्किट या किसी प्रकार की लापरवाही का नतीजा था।
अलीगंज अग्निकांड ने 15 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी है। मृतकों की पहचान होने के बाद उनके घरों में मातम का माहौल है। किसी परिवार ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने बेटी और किसी ने अपना इकलौता सहारा। मृतकों में लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, बाराबंकी और पश्चिम बंगाल के रहने वाले युवक और युवतियां शामिल हैं।
शाहजान, सुखमनी सिंह, आदित्य श्रीवास्तव, ज्वानिल चक्रवर्ती, सागर पंत, नीलेश, सय्यम, भविष्य, ज्योति, अब्दुल रहमान, अनामिका सामंत, सूरज सिंह, मोहम्मद अम्मार, अनुच्छा और सोमाल्या की मौत ने कई घरों के सपने हमेशा के लिए खत्म कर दिए। इन युवाओं के परिजनों को अब भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे।
हादसे के बाद मृतकों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर लोगों की आंखें नम हो रही हैं। कई तस्वीरों में युवा अपने परिवार और दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों ने हादसे के दर्द को और गहरा कर दिया है।
हालांकि, इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक और कथित तौर पर एआई से बनाई गई तस्वीरें भी वायरल की जा रही हैं। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक और सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा करें और किसी भी अपुष्ट तस्वीर या पोस्ट को साझा करने से बचें।
हादसे के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें और भ्रामक तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कुछ तस्वीरों को मृतकों से जोड़कर प्रसारित किया जा रहा है, जबकि उनकी पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि एआई तकनीक की मदद से तैयार की गई तस्वीरें लोगों को गुमराह कर सकती हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी अपुष्ट जानकारी को सच मानना उचित नहीं होगा। पुलिस ने लोगों से जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने और अफवाहों से बचने की अपील की है।
फोरेंसिक जांच के साथ-साथ पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर भी मामले की पड़ताल जारी है। जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आग कैसे लगी और क्या सुरक्षा मानकों में किसी प्रकार की अनदेखी की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर हर पहलू की जांच की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति, संस्था या प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे प्रदेश में शोक के साथ-साथ आक्रोश भी है। सामाजिक संगठनों, स्थानीय नागरिकों और मृतकों के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उन्हें कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जानी चाहिए।
सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। कई लोगों ने इस हादसे को लापरवाही का परिणाम बताते हुए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है।
फिलहाल पूरे प्रदेश की निगाहें फोरेंसिक जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। यह रिपोर्ट तय करेगी कि हादसे की असली वजह क्या थी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जांच एजेंसियां हर छोटे-बड़े सबूत को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं।
अलीगंज का यह अग्निकांड केवल एक हादसा नहीं, बल्कि 15 परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया है। राख में तब्दील हुए सपनों और बुझ चुके घरों के बीच अब हर किसी को इंतजार है उस सच्चाई का, जो इस दर्दनाक त्रासदी के गुनहगारों को बेनकाब कर सके। लोगों की एक ही मांग है-दोषियों की पहचान हो, सच्चाई सामने आए और पीड़ित परिवारों को न्याय मिले।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग