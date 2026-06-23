अलीगंज अग्निकांड: घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम, 15 मौतों के बीच सोशल मीडिया पर फर्जी तस्वीरों से गुमराह करने की कोशिश

Lucknow Fire Tragedy: FSL Team Begins Probe as Fake AI Images Mislead on Social Media: लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब जांच की रफ्तार तेज हो गई है। घटना के बाद छह सदस्यीय फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे परिसर की वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू कर दी। टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं, जिनके आधार पर आग लगने की असली वजह और इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस बीच, हादसे में जान गंवाने वाले 15 लोगों की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, जिन्हें देखकर पूरे प्रदेश में शोक और संवेदना का माहौल है।

