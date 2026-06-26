‘सच बोलने की आजादी नहीं’, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बनते ही पूजा पाल का सपा पर बड़ा आरोप

Pooja Pal Becomes BJP UP Vice President, Targets SP Over Respect and Freedom Issues: उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक ताकत को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं विधायक पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इस नियुक्ति के बाद प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

