UPCATET-2026 रिजल्ट जारी, मेरठ की काव्य मसीह समेत तीन मेधावियों ने प्रदेश में किया टॉप

इस वर्ष UPCATET-2026 का आयोजन प्रदेश के 12 जनपदों में किया गया। परीक्षा का आयोजन 17 और 18 जून को विभिन्न केंद्रों पर किया गया था। 17 जून को स्नातक यानी यूजी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई, जिसके लिए प्रदेश में कुल 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं, 18 जून को परास्नातक, पीएचडी और एमबीए पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई, जिसके लिए कुल 18 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराया। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे, जिससे परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकी।