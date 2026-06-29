Lucknow Heritage Silver Leaf: हुसैनाबाद में दम तोड़ रही लखनऊ की नवाबी चांदी वर्क बनाने की सदियों पुरानी विरासत

चांदी का वर्क केवल मिठाइयों की सजावट तक सीमित नहीं है। लखनऊ के नवाबी खानपान में इसकी अपनी एक खास जगह रही है। शाही टुकड़ा, जर्दा, फिरनी, बिरयानी, विभिन्न प्रकार की मिठाइयां और पान को आकर्षक बनाने के लिए चांदी के वर्क का इस्तेमाल वर्षों से होता आ रहा है। इसके अलावा आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कई पारंपरिक औषधियों में चांदी के वर्क को स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। यही कारण है कि इसकी मांग आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन मशीनों और आधुनिक तकनीकों के आने से पारंपरिक कारीगरों का काम प्रभावित हुआ है।