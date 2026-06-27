 ACP Transfer: 5 ACP के किए गए तबादले, जानिए किसको कहां मिली तैनाती

लखनऊ पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पांच ACP के तबादले, जानिए किसे मिली नई जिम्मेदारी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Lucknow Police Transfers Five ACPs: राजधानी लखनऊमें कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा लाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शनिवार 27 जून 2026 को लखनऊ पुलिस प्रशासन ने पांच सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर के राजपत्रित अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए। तबादला सूची जारी होने के बाद पुलिस महकमे में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
नवीन आदेश के अनुसार कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों का स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किया गया है। माना जा रहा है कि यह फेरबदल पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों को गति देने के उद्देश्य से किया गया है।
तबादला सूची के अनुसार एसीपी महेश त्यागी को सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वह सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ के पद पर कार्यरत थे। राजधानी में लगातार बढ़ते यातायात दबाव, जाम और सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को देखते हुए यातायात विभाग की जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में महेश त्यागी की तैनाती को एक अहम प्रशासनिक निर्णय माना जा रहा है। अब उनके सामने राजधानी की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम और प्रभावी बनाने की चुनौती होगी।
तबादला सूची में एसीपी अतुल कुमार पाण्डेय को नई जिम्मेदारी देते हुए सहायक पुलिस आयुक्त, गाजीपुर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह लखनऊ पुलिस में अन्य जिम्मेदारी निभा रहे थे। गाजीपुर क्षेत्र राजधानी के व्यस्त और संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है। यहां कानून व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की सक्रिय भूमिका रहती है। ऐसे में उनकी नई तैनाती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मलिहाबाद में तैनात एसीपी सुजीत कुमार दुबे को स्थानांतरित कर अब सहायक पुलिस आयुक्त, कैण्ट बनाया गया है। कैण्ट क्षेत्र राजधानी के प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण इलाकों में शामिल है, जहां प्रशासनिक सतर्कता और प्रभावी पुलिसिंग की लगातार आवश्यकता बनी रहती है। कैण्ट क्षेत्र में सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण संस्थान और व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होती हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में नियुक्ति को पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक माना जाता है।
कैण्ट में तैनात एसीपी ज्ञानेन्द्र सिंह को अब सहायक पुलिस आयुक्त, मलिहाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मलिहाबाद क्षेत्र अपनी भौगोलिक स्थिति और ग्रामीण-शहरी मिश्रित संरचना के कारण अलग तरह की प्रशासनिक चुनौतियों वाला क्षेत्र माना जाता है। यहां कानून व्यवस्था के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग और स्थानीय समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। ऐसे में ज्ञानेन्द्र सिंह के सामने नई चुनौतियां और जिम्मेदारियां होंगी।
तबादला सूची में सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक एसीपी प्रतीक दहिया को दी गई है। उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त, साइबर/यूपी-112/लाइन्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में साइबर सेल की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा यूपी-112 जैसी आपातकालीन सेवा भी आम नागरिकों की सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है। प्रतीक दहिया की नई तैनाती को तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके सामने साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं को और बेहतर बनाने की चुनौती होगी।
पुलिस विभाग के जानकारों का मानना है कि समय-समय पर अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती प्रशासनिक व्यवस्था का एक सामान्य और आवश्यक हिस्सा होते हैं। इससे कार्यशैली में नई ऊर्जा आती है और अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलता है।
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट लगातार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने, अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा को बेहतर करने के लिए कई प्रशासनिक बदलाव कर रहा है। पांच एसीपी स्तर के अधिकारियों के तबादले को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
राजधानी लखनऊ तेजी से विकसित हो रहा शहर है और यहां की आबादी तथा गतिविधियों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है। नई तैनाती पाने वाले अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर समन्वय स्थापित कर अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और जनसुरक्षा से जुड़े कार्यों को और प्रभावी बनाएंगे।
तबादला सूची जारी होने के बाद पुलिस महकमे में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों के सामने अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती होगी। पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस तरह के प्रशासनिक बदलावों से कार्यक्षमता में सुधार आता है और जनता को बेहतर पुलिसिंग का लाभ मिलता है। आने वाले दिनों में इन नई तैनातियों का प्रभाव राजधानी की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर देखने को मिलेगा।
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