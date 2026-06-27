 ACP Transfer: 5 ACP के किए गए तबादले, जानिए किसको कहां मिली तैनाती

तबादला सूची में सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक एसीपी प्रतीक दहिया को दी गई है। उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त, साइबर/यूपी-112/लाइन्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में साइबर सेल की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा यूपी-112 जैसी आपातकालीन सेवा भी आम नागरिकों की सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है। प्रतीक दहिया की नई तैनाती को तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके सामने साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं को और बेहतर बनाने की चुनौती होगी।