लोकबंधु अस्पताल में एक बार फिर आग, वन स्टॉप सेंटर में शॉर्ट सर्किट से हड़कंप, समय रहते पाया गया काबू

Fire Breaks Out at Lok Bandhu Hospital One Stop Centre in Lucknow, Major Mishap Averted: राजधानी लखनऊ के लोकबंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय परिसर में शुक्रवार तड़के एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई, जिससे अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल परिसर स्थित वन स्टॉप सेंटर में सुबह करीब 5:30 बजे अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही थाना कृष्णा नगर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त प्रयास से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया।

