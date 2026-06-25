लखनऊ में संजय सिंह का बड़ा दावा, बोले- मेरे पास जमीन घोटाले के सारे सबूत हैं

Sanjay Singh Submits Land Scam Documents to SIT, Claims Evidence of 13 Properties: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह गुरुवार को जमीन घोटाले से जुड़े कथित मामलों के संबंध में विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष पेश हुए। एसआईटी कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि उनके पास कई अहम दस्तावेज और सबूत हैं, जिन्हें वह जांच एजेंसी को सौंपने आए हैं। संजय सिंह ने दावा किया कि उनके पास करीब 13 भूखंडों से जुड़े दस्तावेज हैं, जिनमें 11 जमीनों के रिकॉर्ड और दो अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं। इन दस्तावेजों में कथित घोटालों से जुड़ी जानकारी मौजूद है।