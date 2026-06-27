प्रदेश उपाध्यक्ष बनते ही अग्निकांड पीड़ितों से मिले नीरज सिंह, कहा- हर संकट में साथ खड़े हैं

BJP State Vice President Neeraj Singh Meets Lucknow Fire Victims Right After Taking Charge : भारतीय जनता पार्टी के नव-नियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने पद ग्रहण करते ही जनसेवा और संवेदनशील राजनीति का परिचय दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद शुक्रवार कोलखनऊ पहुंचते ही उन्होंने किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने या औपचारिक स्वागत समारोह में जाने के बजाय हाल ही में हुए अग्निकांड के पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर उनके दुख-दर्द को साझा किया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।