लखनऊ अग्निकांड पर योगी सरकार सख्त, चार अधिकारी सस्पेंड; बिल्डिंग मालिक समेत तीन गिरफ्तार

Lucknow Fire Tragedy: Four Officials Suspended, Building Owner Among Three Arrested: राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित कॉम्प्लेक्स में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं और विभिन्न अस्पतालों में उनका उपचार चल रहा है। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की उच्चस्तरीय जांच के निर्देश देते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने बिल्डिंग मालिक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।