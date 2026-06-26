UP Politics: नई जिम्मेदारी मिलते ही नीरज सिंह का बयान, 2027 की हैट्रिक के लिए भाजपा की नई रणनीति शुरू

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह बोले- संगठन को करेंगे मजबूत, योगी सरकार के विकास मॉडल से 2027 में बनेगी हैट्रिक सरकार (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
BJP Vice President Neeraj Singh News: भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद पार्टी के नवनियुक्तप्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंहने संगठन और नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका वह पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि देश और समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करने वाला एक मजबूत संगठन है। पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, उसे वह एक कार्यकर्ता के भाव से निभाएंगे और संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए पूरे प्रदेश में काम करेंगे।
प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद नीरज सिंह ने कहा कि वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और संगठन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह उनके लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भाजपा में हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है और संगठन कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण को पहचानता है।
नीरज सिंह ने कहा कि उनका पहला लक्ष्य पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करना होगा। भाजपा आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा और नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही संभव होता है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले, हर मंडल और हर बूथ तक संगठन को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। संगठन का विस्तार और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की ताकत उसकी जमीनी कार्यशैली और कार्यकर्ता आधारित संरचना है। इसी कारण पार्टी लगातार चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है और जनता का विश्वास जीत रही है।
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की सबसे बड़ी पहचान उसकी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और समाज के वंचित वर्गों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता के रूप में उनकी जिम्मेदारी होगी कि सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। भाजपा की राजनीति केवल सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग के विकास और उत्थान के लिए समर्पित है।
नीरज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिला है। इसी कारण लोगों का भरोसा भाजपा पर लगातार बढ़ रहा है।
नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर उठ रहे सवालों पर नीरज सिंह ने कहा कि भाजपा हमेशा से समावेशी राजनीति में विश्वास करती है। पार्टी हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करती है।
उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी की सूची में प्रदेश के सभी क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है। भाजपा की यही विशेषता उसे अन्य राजनीतिक दलों से अलग बनाती है। उनका कहना था कि भाजपा में किसी एक वर्ग या क्षेत्र की राजनीति नहीं होती, बल्कि पूरी पार्टी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र पर चलती है।
आगामी चुनावों को लेकर नीरज सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ती है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव को केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनसेवा का अवसर मानता है। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन लगातार जनता के बीच काम कर रहा है और आने वाले समय में भी पार्टी की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी।
नीरज सिंह ने कहा कि भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और हर चुनाव में पूरी तैयारी और मजबूती के साथ उतरती है। यही वजह है कि पार्टी लगातार सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है।
प्रदेश उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में विकास के नए मानक स्थापित हुए हैं। प्रदेश में बुनियादी ढांचे, एक्सप्रेस-वे, मेडिकल कॉलेज, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने एक नई पहचान बनाई है। पहले जिस प्रदेश की पहचान अपराध और अराजकता से होती थी, आज वही प्रदेश विकास और सुशासन का मॉडल बनकर उभरा है।
नीरज सिंह ने दावा किया कि योगी सरकार ने प्रदेश में भयमुक्त समाज की स्थापना की है और इसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं।
आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर नीरज सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जब जनता सरकार के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं को देखेगी, तो वर्ष 2027 में भाजपा एक बार फिर सत्ता में लौटेगी और हैट्रिक बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता विकास चाहती है और भाजपा विकास की राजनीति करती है। प्रदेश में जिस तरह से सरकार ने काम किया है, उससे लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है।
उनका कहना था कि पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ जनता के बीच जाएंगे और सरकार की उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाएंगे। भाजपा को पूरा भरोसा है कि जनता एक बार फिर पार्टी को अपना समर्थन देगी।
नीरज सिंह ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि वह पद को कभी भी प्रतिष्ठा का विषय नहीं मानते, बल्कि इसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। वह प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता हैं और उन्हीं के सहयोग से संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने के लिए वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे।
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