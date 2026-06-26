UP Politics: नई जिम्मेदारी मिलते ही नीरज सिंह का बयान, 2027 की हैट्रिक के लिए भाजपा की नई रणनीति शुरू

BJP Vice President Neeraj Singh News: भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद पार्टी के नवनियुक्तप्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंहने संगठन और नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका वह पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि देश और समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करने वाला एक मजबूत संगठन है। पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, उसे वह एक कार्यकर्ता के भाव से निभाएंगे और संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए पूरे प्रदेश में काम करेंगे।