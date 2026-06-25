यूपी बीजेपी की नई टीम में युवा और अनुभवी चेहरों पर दांव, नीरज सिंह और पूजा पाल बनीं प्रदेश उपाध्यक्ष

UP BJP Announces New Team: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश संगठन की नई टीम की घोषणा कर दी है। लंबे इंतजार के बाद जारी की गई नई प्रदेश कार्यकारिणी में कई नए चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अनुभवी नेताओं को भी संगठन में अहम पद देकर पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। बीजेपी की नई टीम में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ-साथ युवा नेतृत्व को भी आगे बढ़ाने की कोशिश दिखाई दे रही है।

नई प्रदेश कार्यकारिणी में सबसे अधिक चर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर हो रही है। इसके अलावा पूजा पाल को भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा ने इस बार संगठन में कई ऐसे चेहरों को जगह दी है, जिन्हें पार्टी के भविष्य के नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है।