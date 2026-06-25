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यूपी बीजेपी की नई टीम में युवा और अनुभवी चेहरों पर दांव, नीरज सिंह और पूजा पाल बनीं प्रदेश उपाध्यक्ष

UP BJP Announces New Team: भाजपा ने उत्तर प्रदेश की नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कई नए चेहरों को संगठन में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 25, 2026

कई नए चेहरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

बीजेपी ने यूपी में कई नए चेहरों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी (फोटो सोर्स: भाषा संवाद WhatsApp News Group)

UP BJP Announces New Team: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश संगठन की नई टीम की घोषणा कर दी है। लंबे इंतजार के बाद जारी की गई नई प्रदेश कार्यकारिणी में कई नए चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अनुभवी नेताओं को भी संगठन में अहम पद देकर पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। बीजेपी की नई टीम में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ-साथ युवा नेतृत्व को भी आगे बढ़ाने की कोशिश दिखाई दे रही है।
नई प्रदेश कार्यकारिणी में सबसे अधिक चर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर हो रही है। इसके अलावा पूजा पाल को भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा ने इस बार संगठन में कई ऐसे चेहरों को जगह दी है, जिन्हें पार्टी के भविष्य के नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है।

19 नेताओं को बनाया गया प्रदेश उपाध्यक्ष

भाजपा की नई टीम में पूर्व मंत्री सुरेश राणा समेत 19 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी का मानना है कि इन नेताओं के अनुभव और संगठनात्मक क्षमता का लाभ आगामी चुनावों में मिलेगा। प्रदेश उपाध्यक्षों की नई टीम में विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों के नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिससे पार्टी के सामाजिक समीकरण और मजबूत होने की उम्मीद है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने नई कार्यकारिणी के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि संगठन में अनुभवी नेताओं और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ा जाएगा।

7 नेताओं को मिली महामंत्री की जिम्मेदारी

नई प्रदेश कार्यकारिणी में सात नेताओं को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य और अभिजात मिश्रा को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इनके अलावा संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी को भी प्रदेश महामंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी सूत्रों  और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मनोज शर्मा  के मुताबिक, इन नेताओं का चयन संगठनात्मक अनुभव, सामाजिक प्रभाव और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर किया गया है। आगामी विधानसभा चुनावों और संगठन के विस्तार में इन महामंत्रियों की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है।

पत्रकार यतेंद्र शर्मा को मिली संगठन में जिम्मेदारी

नई टीम में एक बड़ा और चर्चित नाम वरिष्ठ पत्रकार यतेंद्र शर्मा का भी है। भाजपा ने उन्हें प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। लंबे समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे यतेंद्र शर्मा को संगठन में शामिल किए जाने को पार्टी की नई रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इस फैसले की व्यापक चर्चा है। माना जा रहा है कि भाजपा संगठन में ऐसे लोगों को भी शामिल करना चाहती है, जिनके पास जनसंपर्क और संवाद का व्यापक अनुभव हो।

मनीष दीक्षित को फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी

भाजपा ने मनीष दीक्षित पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही उन्हें मीडिया संयोजक की भी अहम भूमिका दी गई है। पार्टी के मीडिया प्रबंधन और जनसंपर्क रणनीति में मनीष दीक्षित की भूमिका पहले भी महत्वपूर्ण रही है। वहीं, दिनेश प्रताप सिंह को भाजपा का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। पार्टी का मानना है कि अनुभवी नेतृत्व के माध्यम से सरकार और संगठन की नीतियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाया जा सकेगा।

छह क्षेत्रों के नए क्षेत्रीय अध्यक्ष घोषित

भाजपा ने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने के लिए प्रदेश के छह क्षेत्रों के नए क्षेत्रीय अध्यक्षों की भी घोषणा की है। पश्चिम क्षेत्र की कमान नबाब सिंह नागर को सौंपी गई है, जबकि अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी अवधेश द्विवेदी को दी गई है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि क्षेत्रीय अध्यक्षों की नई टीम बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारियों को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी।

मोर्चों में भी नए नेतृत्व को मौका

भाजपा ने अपने विभिन्न मोर्चों में भी नए नेतृत्व को जिम्मेदारी दी है। युवा मोर्चा की कमान रोहित मिश्रा को सौंपी गई है, जबकि महिला मोर्चा की अध्यक्ष के रूप में सरोज कुशवाह को जिम्मेदारी दी गई है।

पार्टी की यह रणनीति युवा और महिला मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भाजपा लंबे समय से अपने मोर्चों को संगठन की ताकत मानती रही है और इसी कारण इन पदों पर सक्रिय और जमीनी नेताओं को मौका दिया गया है।

आगामी चुनावों की तैयारी का संकेत

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी का स्पष्ट संकेत है। पार्टी ने नई टीम के जरिए सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और युवा नेतृत्व को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है।

नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही भाजपा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह आगामी चुनावों में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। संगठन में हुए इस बड़े फेरबदल को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है और अब सभी की नजरें इस नई टीम के प्रदर्शन पर टिकी हैं।

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Published on:

25 Jun 2026 02:43 pm

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