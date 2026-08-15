Ayodhya Sawan Jhula Mela: अयोध्या में आज से सावन झूला मेला, 10 लाख भक्तों की भीड़; राम मंदिर में पहली बार होगा ये खास आयोजन!

अयोध्या धाम के अलग-अलग मंदिरों से 11 झांकियां निकाली जाएंगी। ये झांकियां विभिन्न रास्तों से होते हुए मणिपर्वत पहुंचेंगी। यहां भगवान राम और माता सीता का झूला विहार कराया जाएगा। सावन के दौरान अयोध्या के मंदिरों में झूलनोत्सव की विशेष परंपरा है। इस दौरान मंदिरों में भगवान के विग्रह को झूले पर विराजमान कर विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में भी सावन मेले की खास रौनक देखने को मिलेगी। श्रीराम जन्मभूमि, कनक भवन, राजा दशरथ महल, अशर्फी भवन, राम वल्लभा कुंज, रंग महल, जानकी महल, राज सदन और मणिराम दास जी की छावनी समेत कई मंदिरों में झूलनोत्सव आयोजित होगा।