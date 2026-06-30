Ayodhya Ram Mandir: ‘हिंदू का पैसा किसी हिंदू ने ले भी लिया तो मिर्ची क्यों लग रही है?’ राम मंदिर चंदा चोरी पर हिंदूवादी नेता पिंकी चौधरी

चंदा चोरी के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदूवादी नेता पिंकी ने विरोधियों से सीधे सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पैसा, किसी हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, तो तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? जितने भी लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, मैं उन सब से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने खुद राम मंदिर जाकर कितना चढ़ावा चढ़ाया है? भगवान राम को कितने गहने चढ़ाए हैं? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन सबको बस यही बोलना है कि चंदा चोरी हो गया। अरे, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा आखिरकार एक हिंदू के पास ही तो गया है।