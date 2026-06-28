Ayodhya News: ‘मंदिर के नाम पर जुटाया पैसा, फिर लूट का माल दिल्ली-नागपुर भेजा गया’ AAP सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान

Ram Mandir Donation Scam Update: AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण में 'चंदा चोरी' और जमीन खरीद में हुए घोटाले को लेकर बीजेपी पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा है कि सिर्फ कुछ अधिकारियों या ट्रस्ट के सदस्यों का इस्तीफा ले लेने से यह इतना बड़ा मामला शांत होने वाला नहीं है। संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस लूट का हिस्सा दिल्ली और नागपुर तक पहुंचाया गया है और यही वजह है कि दोषियों पर कोई बड़ी कार्रवाई करने से सरकार बच रही हैं।