‘भगवान की मूर्ति से हार और खड़ाऊं तक उठा ले गए’, अयोध्या राम मंदिर मामले में इकबाल अंसारी का फूटा गुस्सा

Iqbal Ansari Statement: 'अयोध्याकी पावन धरती को पूरी दुनिया पवित्र मानती है, लेकिन यहां जो हुआ, वैसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ… लोगों ने भगवान राम की मूर्ति से हार और पवित्र खड़ाऊं तक निकाल लिया।' यह बहुत ही गंभीर और तीखा आरोप किसी और ने नहीं, बल्कि बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि केस के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने लगाया है। राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित मामले पर अंसारी का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने इस पूरी घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि इस पवित्र जगह पर खेल करने वाले दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए और उन पर सख्त कानूनी कारवाई की जाए।