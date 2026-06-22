‘योगी सरकार किसी चोर को नहीं छोड़ेगी’ हनुमानगढ़ी के महंत का अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में बड़ा बयान

Ram Mandir Trust Controversy: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी (गबन) के आरोपों के बाद मामला काफी गरमा गया है। इस पूरे विवाद पर रामलला के पूर्व वादी और हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य महंत धर्मदास बाबा ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने इस कृत्य को बेहद निंदनीय बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। महंत धर्मदास ने साफ कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जांच के लिए बनी SIT टीम पर पूरा भरोसा है।