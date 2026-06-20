अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट विवाद में पूर्व इंजीनियर ने लगाया 40% कमीशन का आरोप, महंत बोले- ‘मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं’

राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के आरोपों पर महंत शशिकांत दास ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी रामलला के दर्शन करने नहीं गए और हमेशा भगवान राम और अयोध्या के खिलाफ रहे, उन्हें इस मामले पर बोलने का कोई हक नहीं है। महंत ने बताया कि ट्रस्ट की मांग पर ही इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। उन्होंने सभी से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि जांच जारी है और कुछ ही दिनों में पूरा सच सबके सामने आ जाएगा।