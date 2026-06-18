‘ईडी पार्टी की सरकार आरोपियों को बचा रही है’, राम मंदिर चढ़ावा विवाद में संजय सिंह ने दिया बड़ा बयान

AAP Sanjay Singh: राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर सियासत एक बार फिर पूरी तरह गरमा गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के सीनियर लीडर और सांसद संजय सिंह ने इस पूरे प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर हमला बोला है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद संजय सिंह ने सीधे तौर पर मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़े पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार आरोपियों को बचाने में जुटी है।