‘अयोध्या राम मंदिर में हर दिन ₹50 लाख का दान मिलता है’, चंदा चोरी के तार नागपुर, दिल्ली और गुजरात से जुड़े हैं; सपा ने BJP पर बोला हमला

आशुतोष वर्मा ने पूछा कि क्या चंपत राय अकेले यह सब कर सकते हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर की लूट के पीछे बहुत ऊंचे स्तर पर साजिश रची जा रही है। जिसके संबंध नागपुर, दिल्ली और गुजरात तक फैले हुए हैं। सपा नेता ने कहा कि इस लूट से देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।