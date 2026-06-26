अयोध्या चंदा चोरी मामले में बड़ा अपडेट, गिरफ्तार आरोपियों की मेडिकल जांच के लिए पहुंची डॉक्टरों की टीम

चढ़ावे की रकम में कथित चोरी और हेराफेरी के मामले में मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की है। इस मुकदमे में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष और करुणेश के नाम शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन सभी आरोपियों के खिलाफ नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत चोरी, विश्वासघात और आपराधिक साजिश रचने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।