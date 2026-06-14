अयोध्या राम मंदिर: 15 दिनों में आएगी चढ़ावा विवाद की फाइनल रिपोर्ट, नृपेंद्र मिश्र बोले- 24 घंटे में एक्शन लेकर सरकार ने दिखाई गंभीरता

नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राज्य सरकार जिस तेज गति से काम कर रही है वह काबिले तारीफ है। इस पूरे मामले की गहन जांच के लिए सिर्फ 15 दिन की समय सीमा तय की गई है। एसआईटी को अपनी शुरुआती रिपोर्ट महज सात दिन के भीतर सौंपनी होगी। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि हमें सरकार की इस पारदर्शी पहल का पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए क्योंकि यह राम भक्तों की आस्था से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है।