‘गोली चलेगी या बुलडोजर’, अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर ओवैसी का तंज, कहा- अब किसके घर टूटेंगे?

ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाने और गोली मारने जैसी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ ही होती है। उन्होंने कहा कि यूपी में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है और किसी मजहबी यात्रा के निकलने पर विशेष समुदाय की दुकानें बंद करा दी जाती हैं। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रूल बाय लॉ यानी कानून का राज पूरी तरह से खत्म हो गया है और वहां 'रूल बाय गन' यानी बंदूक के जोर पर सरकार चल रही है। ओवैसी ने पूछा कि अगर सरकार का रवैया ऐसा है तो राम मंदिर चोरी मामले में कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं हो रहा है।