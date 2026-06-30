अयोध्या के एक होटल में UP कांग्रेस अध्यक्ष नजरबंद, भगवान राम के दर्शन करने जा रहा था कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल

UP Congress President House Arrest in Ayodhya hotel: अयोध्या में कांग्रेस का 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज भगवान राम के दर्शन करने के लिए जाने वाला था। दर्शन के लिए जाने से पहले ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को होटल में ही नजर बंद कर दिया गया है। इस संबंध में अजय राय की पत्नी ने बताया कि हमें उनकी चिंता हो रही है। इधर, प्रतिनिधिमंडल में शामिल अन्य लोगों के घर भी पुलिस पहुंच गई है। जिनमें बाराबंकी में पूर्व राज्यसभा सांसद एपी गौतम भी शामिल है। उनके घर पर भी पुलिस ने डेरा डाल दिया है।