प्रयागराज में जल भराव: NDRF और पुलिस कर रही रेस्क्यू, अखिलेश यादव ने बताया स्मार्ट सिटी की सड़क बनी नदी

waterlogging in Prayagraj: प्रयागराज में जलभराव के कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है। जगह-जगह जल भराव की स्थिति है सड़के नदिया बन गई है। थाने में भी जलभराव है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए एनडीआरएफ और पुलिस को लगाया गया है। इधर ‌गंगा और यमुना का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। नैनी और छतनाग प्रभावित क्षेत्रों में है। फाफामऊ में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले दो दिनों से हो रही बारिश का असर भी देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने प्रयागराज के जलमग्न होने पर 'एक्स' पर पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि स्मार्ट सिटी प्रयागराज का सबसे संभ्रांत इलाका जॉर्ज टाउन कहा जाता है और यहां का थाना ही जलमग्न है। उन्होंने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है।