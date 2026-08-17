17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

प्रयागराज में जल भराव: NDRF और पुलिस कर रही रेस्क्यू, अखिलेश यादव ने बताया स्मार्ट सिटी की सड़क बनी नदी

Prayagraj submerged: प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से कई इलाकों में पानी भर गया है। जिसको लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर कटाक्ष किया है। लिखा सड़के नदी बन गई है।
2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Narendra Awasthi

Aug 17, 2026

थाने के अंदर जल भराव, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

थाने के अंदर जल भराव, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

waterlogging in Prayagraj: प्रयागराज में जलभराव के कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है। जगह-जगह जल भराव की स्थिति है सड़के नदिया बन गई है। थाने में भी जलभराव है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए एनडीआरएफ और पुलिस को लगाया गया है। इधर ‌गंगा और यमुना का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। नैनी और छतनाग प्रभावित क्षेत्रों में है। फाफामऊ में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले दो दिनों से हो रही बारिश का असर भी देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने प्रयागराज के जलमग्न होने पर 'एक्स' पर पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि स्मार्ट सिटी प्रयागराज का सबसे संभ्रांत इलाका जॉर्ज टाउन कहा जाता है और यहां का थाना ही जलमग्न है। उन्होंने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है।

लगातार बारिश से स्थिति गंभीर

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण स्थिति बिगड़ रही है। पिछले दिनों से हो रही बारिश से करेली मोहल्ले में पानी भर गया है। मोटरसाइकिलें, कार सब पानी में डूब गई है। जॉर्ज टाउन थाने के अंदर तक पानी पहुंच गया है। कई स्थानों पर लोग छत पर रहने को मजबूर है। इधर गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। फाफामऊ में भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है।‌ प्रशासन का बाढ़ नियंत्रण कक्ष यमुना, गंगा के बढ़ते जल स्तर पर निगरानी रख रहा है।

अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट

प्रयागराज के जल भराव स्थिति पर अखिलेश यादव ने 'एक्स' पर लिखा कि इतिहास में बताया जाता था कि नदियों के किनारे शहर सभ्यताएं विकसित हुई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के भाजपा राज में यह तस्वीर किसी भी शहर की हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्य नगरी प्रयागराज जहां भ्रष्टाचार के कारण जल निकासी की व्यवस्था इतनी बदनाम हो गई है कि आए दिन सड़क नदी बन जाती हैं।

नगर बदइंतजामी का मॉडल बना

अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि यह नगर बदइंतजामी का मॉडल बन गया है।
जॉर्ज टाउन का थाना जलमग्न हैं। जनता पूछ रही है कि यह इलाका भाजपा के उत्तरी क्षेत्र के विधायक के हिस्से में आता है या फिर शहर के दक्षिणी क्षेत्र के विधानसभा में चला गया है। सभी जगह यही हालत है। इसलिए यह कंफ्यूजन है‌। अंत में लिखा है कि भाजपा के राज्य में प्रयागराज के विकास पर एक लाख करोड़ रुपए का गोरखधंधा हुआ है।

उन्नाव DM की बड़ी कार्रवाई: IGRS में लापरवाही, अधीक्षण अभियंता विद्युत सहित 22 अधिकारियों का‌ रोका वेतन

ये भी पढ़ें
जिलाधिकारी उन्नाव, फोटो सोर्स- सूचना विभाग

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2026 08:05 pm

Published on:

17 Aug 2026 08:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज में जल भराव: NDRF और पुलिस कर रही रेस्क्यू, अखिलेश यादव ने बताया स्मार्ट सिटी की सड़क बनी नदी

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रयागराज की सड़कों पर जलभराव को लेकर अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, बोले- ये बदइंतजामी का मॉडल बन गया

Akhilesh Yadav News UP Election 2027 Uttar Pradesh Politics
प्रयागराज

प्रयागराज से जल लेकर वाराणसी आ रहे तीन कांवड़ियों की मौत, बाइक सवार कांवड़ियों को मैजिक ने मारी टक्कर

Prayagraj accident
प्रयागराज

अतीक के बड़े बेटे उमर अहमद लड़ेंगे चुनाव? यूपी की किस विधानसभा सीट पर फोकस और कौनसी पार्टी से टिकट मिलने की संभावना

अतीक के बड़े बेटे उमर अहमद लड़ेंगे चुनाव?
प्रयागराज

अतीक-अशरफ की पत्नी वांटेड शाइस्ता और जैनब को किस केस में तलाश रही है पुलिस? दोनों पर कितने मुकदमे

shaista parveen aban death atiq ahmed family news prayagraj
प्रयागराज

प्रयागराज: विधायक पल्लवी पटेल ने अतीक के बेटे अहजम से की मुलाकात, अबान की मौत पर जताई संवेदना

पल्लवी पटेल मुलाकात करने को पहुंची, फोटो सोर्स- X Pallavi Patel
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.