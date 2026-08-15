प्रयागराज: विधायक पल्लवी पटेल ने अतीक के बेटे अहजम से की मुलाकात, अबान की मौत पर जताई संवेदना

MLA Pallavi Patel Reached Atiq Ahmed house: प्रयागराज में अपना दल (कमेरावादी) की विधायक पल्लवी पटेल शुक्रवार शाम प्रयागराज के हटवा पहुंचीं। यहां उन्होंने माफिया अतीक अहमद के बेटे अहजम और उनकी बुआ से काफी देर तक बातचीत की। इस दौरान वह अतीक के भाई अशरफ के बेटे-बेटियों से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पल्लवी पटेल ने कहा कि अतीक अहमद के परिवार के साथ बड़ी घटना घटी है। परिवार को ढांढस बंधाने के लिए आई है। इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल, 6 अगस्त को उस समय हादसा हो गया था जब जेल में बंद भाई से मिलने के लिए अतीक अहमद का छोटा बेटा जा रहा था। रास्ते में कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमें अतीक अहमद के छोटे बेटे सहित दो लोगों की मौत हो गई थी।