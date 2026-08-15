अतीक के परिवार से मिलीं विधायक पल्लवी पटेल; अबान के निधन के बाद अहजम से मुलाकात कर जताई संवेदना

Pallavi Patel Meet Atique Ahmad Family:उत्तर प्रदेशकी सिराथू विधानसभा सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की मौत के बाद उसके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने अतीक के बेटे अहजम से मुलाकात कर घटना पर दुख जताया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पल्लवी पटेल ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की हैं।