15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

अतीक के परिवार से मिलीं विधायक पल्लवी पटेल; अबान के निधन के बाद अहजम से मुलाकात कर जताई संवेदना

Pallavi Patel Meet Atique Ahmad Family: विधायक पल्लवी पटेल ने आबान अहमद की सड़क हादसे में मौत के बाद अतीक अहमद के परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अहजम और परिवार के अन्य सदस्यों से भी बातचीत की।
2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

Aug 15, 2026

pallavi patel meet atique ahmad family aban ahmad death

अतीक के परिवार से मिलीं विधायक पल्लवी पटेल। फोटो सोर्स-X (@pallavi_apnadal)

Pallavi Patel Meet Atique Ahmad Family:उत्तर प्रदेशकी सिराथू विधानसभा सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की मौत के बाद उसके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने अतीक के बेटे अहजम से मुलाकात कर घटना पर दुख जताया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पल्लवी पटेल ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की हैं।

सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि

पल्लवी पटेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद के सड़क हादसे में आकस्मिक निधन के बाद उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

6 अगस्त को सड़क हादसे में हुई थी अबान की मौत

अबान अहमद की 6 अगस्त को झांसी जिले में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात करने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में अबान समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हुए।

तीनों भाई जनाजे में हुए थे शामिल

हादसे के बाद शनिवार शाम अबान को कसारी-मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इस दौरान उसके तीनों भाई अली, उमर और अहजम भी मौजूद रहे। अतीक के बेटे अली और उमर जेल में बंद हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद दोनों जनाजे में शामिल होने पहुंचे थे।

घटना के एक हफ्ते बाद परिवार से मिलीं पल्लवी

अबान की मौत के करीब एक सप्ताह बाद विधायक पल्लवी पटेल ने परिवार से मुलाकात की। उन्होंने अतीक के बेटे अहजम के साथ-साथ अतीक के भाई अशरफ के बच्चों से भी मुलाकात की। इस दौरान पल्लवी पटेल ने परिवार के सदस्यों से काफी देर तक बातचीत की और अबान की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की।

पल्लवी पटेल ने शेयर की मुलाकात की तस्वीर

पल्लवी पटेल ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। तस्वीरों में वह अहजम से बातचीत करती और बच्चों के बीच बैठी नजर आ रही हैं। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी गठबंधन और अपना दल (कमेरावादी) से जुड़ी नेता हैं।

Aban Death Case: किसकी थी क्रेटा कार? कितने बजे होगा माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान का अंतिम संस्कार; जानें केस अपडेट

ये भी पढ़ें
atiq ahmed son aban ahmed funeral updates shaista parveen jhansi accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Aug 2026 11:45 am

Published on:

15 Aug 2026 11:42 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / अतीक के परिवार से मिलीं विधायक पल्लवी पटेल; अबान के निधन के बाद अहजम से मुलाकात कर जताई संवेदना

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Justice Yashwant Varma: कौन हैं जस्टिस यशवंत वर्मा? प्रयागराज से शुरू हुआ सफर, हाईकोर्ट जज बने और अब कैश कांड में चर्चा

justice yashwant varma cash case update what senior sc lawyer say
प्रयागराज

अतीक के बेटे के एक्सीडेंट का वीडियो: डिवाइडर से टकरा हवा में उछली क्रेटा, आखिरी बार अबान बोला- मुझे बचा लो

jhansi atiq ahmed son abaan car accident jhansi atiq ahmed son abaan car accident
प्रयागराज

उमर अहमद के करीबियों पर कसा शिकंजा! अतीक अहमद के गैंग को लेकर एक्शन में पुलिस

umr ali parole abaan ahmed funeral atiq ahmed shaista-parveen
प्रयागराज

Azam Khan Land Case: 20 साल पुराना जमीन विवाद फिर खुला! आजम खान से जुड़े मामले में SIT जांच, अतीक के करीबियों का भी नाम

shivpal yadav azam khan rampur meeting 2027 up election
प्रयागराज

Atiq Ahmed Son Aban Funeral: मातम के बीच भी नहीं बदला अतीक परिवार के समर्थकों का अंदाज! काफिले की 30 गाड़ियों पर FIR, टोल बैरियर तोड़ने और धमकाने के आरोप

Atiq Ahmed Son Aban Aban Ahmed Funeral Aban Ahmed Death
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.