12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

अतीक के बेटे के एक्सीडेंट का वीडियो: डिवाइडर से टकरा हवा में उछली क्रेटा, आखिरी बार अबान बोला- मुझे बचा लो

Abaan Ahmed Car Accident : अतीक के बेटे अबान के एक्सीडेंट का LIVE वीडियो आया सामने। डिवाइडर से टकराकर हवा में उछली क्रेटा। जानिए कैसे भाई अली से जेल में मिलने जा रहे अबान की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई और कैसे बंद भाई पैरोल पर जनाजे में पहुंचे।
2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Aman Pandey

Aug 12, 2026

jhansi atiq ahmed son abaan car accident jhansi atiq ahmed son abaan car accident

Atiq Ahmed son Abaan: उत्तर प्रदेश के झांसी में हुए सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यह वही कार है, जिसमें माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद सवार था। यह हादसा उस वक्त हुआ था जब माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद अपने बड़े भाई अली से मिलने झांसी जेल जा रहा था।

कार के डैशबोर्ड कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हादसा

पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम खिल्ली के पास हाईवे पर आगे चल रही अबान की तेज रफ्तार सफेद क्रेटा कार अचानक बेकाबू होकर सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी हवा में कई फीट उछल गई और उसका अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। दावा किया जा रहा है कि यह पूरी वारदात पीछे चल रही एक कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, पत्रिका इस वीडियो की पु‌ष्टि नहीं करता है।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आगे चल रही क्रेटा अचानक अनियंत्रित हो जाती है और सड़क के डिवाइडर से जा टकराती है। टक्कर इतनी तेज होती है कि कार कई फीट हवा में उछलकर सड़क पर गिरती है। हादसे में क्रेटा का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। दुर्घटना के तुरंत बाद पीछे चल रही कार रुकती है।

6 अगस्त को हुई थी अबान की मौत

गौरतलब है कि 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश के झांसी में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई थी। इस भीषण दुर्घटना में अबान के साथ कार चला रहे उसके दोस्त की भी जान चली गई, जबकि गाड़ी में सवार तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार से बाहर निकाले जाने के बाद तड़पते हुए अबान के मुंह से निकले आखिरी शब्द थे कि मेरा नाम अबान है… मुझे बचा लो। इसके दो मिनट बाद ही उसकी सांसें थम गईं।

हादसे के बाद अबान के शव को प्रयागराज लाया गया और कसारी-मसारी कब्रिस्तान में पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ की कब्रों के पास ही सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेल में बंद उसके दोनों बड़े भाइयों उमर और अलीको पैरोल पर कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया था। वहीं फरार मां इस

मौत से लड़ रहे अबान के दोनों दोस्त;  उमर का फेफड़ा फटा तो जैद की दिमागी हालत बिगड़ी, भाई अहजम ने कब्रों पर पढ़ी फातेहा

ये भी पढ़ें
Atiq Ahmed Son Abaan Death Case Update,  Atiq Ahmed Son Abaan's Friends Critical

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2026 12:33 pm

Published on:

12 Aug 2026 12:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / अतीक के बेटे के एक्सीडेंट का वीडियो: डिवाइडर से टकरा हवा में उछली क्रेटा, आखिरी बार अबान बोला- मुझे बचा लो

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उमर अहमद के करीबियों पर कसा शिकंजा! अतीक अहमद के गैंग को लेकर एक्शन में पुलिस

umr ali parole abaan ahmed funeral atiq ahmed shaista-parveen
प्रयागराज

Azam Khan Land Case: 20 साल पुराना जमीन विवाद फिर खुला! आजम खान से जुड़े मामले में SIT जांच, अतीक के करीबियों का भी नाम

Azam Khan Land Case Prayagraj News Azam Khan SIT
प्रयागराज

Atiq Ahmed Son Aban Funeral: मातम के बीच भी नहीं बदला अतीक परिवार के समर्थकों का अंदाज! काफिले की 30 गाड़ियों पर FIR, टोल बैरियर तोड़ने और धमकाने के आरोप

Atiq Ahmed Son Aban Aban Ahmed Funeral Aban Ahmed Death
प्रयागराज

मौत से लड़ रहे अबान के दोनों दोस्त;  उमर का फेफड़ा फटा तो जैद की दिमागी हालत बिगड़ी, भाई अहजम ने कब्रों पर पढ़ी फातेहा

Atiq Ahmed Son Abaan Death Case Update,  Atiq Ahmed Son Abaan's Friends Critical
प्रयागराज

अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता आखिरी बार कब दिखी थी? पति और 2 बेटों की मौत पर भी नहीं आई सामने

Shaista Parveen
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.