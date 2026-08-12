अतीक के बेटे के एक्सीडेंट का वीडियो: डिवाइडर से टकरा हवा में उछली क्रेटा, आखिरी बार अबान बोला- मुझे बचा लो

पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम खिल्ली के पास हाईवे पर आगे चल रही अबान की तेज रफ्तार सफेद क्रेटा कार अचानक बेकाबू होकर सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी हवा में कई फीट उछल गई और उसका अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। दावा किया जा रहा है कि यह पूरी वारदात पीछे चल रही एक कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, पत्रिका इस वीडियो की पु‌ष्टि नहीं करता है।