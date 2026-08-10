मौत से लड़ रहे अबान के दोनों दोस्त;  उमर का फेफड़ा फटा तो जैद की दिमागी हालत बिगड़ी, भाई अहजम ने कब्रों पर पढ़ी फातेहा

शनिवार शाम को उमर की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे तुरंत दिल्ली के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया जहां रविवार को उसका ऑपरेशन हुआ है। वहीं दूसरे घायल जैद की भी हालत चिंताजनक बनी हुई है। रविवार सुबह तबीयत बिगड़ने पर उसे भी शहर के अमन अस्पताल से दिल्ली के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया है। जैद की 2 पसलियां टूटी हैं, एक हाथ और दोनों पैर फैक्चर हैं। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण वह अजीब हरकतें कर रहा है। वहीं कार में सवार तीसरे दोस्त फारुख अहजम की हालत ठीक है और उसका इलाज करेली के अस्पताल में चल रहा है।