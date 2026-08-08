प्रयागराज में राहुल गांधी बोले- अमेरिका-चीन सब पीछे, 40 करोड़ युवा हैं देश की असली ताकत, लेकिन बंद हैं रोजगार के दरवाजे

Rahul Gandhi In Prayagraj: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में KP ग्राउंड में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। हजारों युवाओं और छात्रों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत के 40 करोड़ युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं, जिसके सामने अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियां भी फीकी पड़ जाती हैं। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों ने देश के युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए हैं।