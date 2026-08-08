RBI ने बैंकों के लिए प्रस्तावित किए नए कैपिटल नियम, काउंटरपार्टी रिस्क कवर करना होगा जरूरी

नए फ्रेमवर्क में काउंटरपार्टी के सेक्टर और उसकी क्रेडिट क्वालिटी को अहम माना गया है। अगर किसी काउंटरपार्टी की क्रेडिट क्वालिटी कमजोर है या उसकी कोई रेटिंग नहीं है, तो उस पर ज्यादा रिस्क वेट लागू होगा। यानी बैंक को ऐसे मामलों में ज्यादा कैपिटल रखना पड़ सकता है। मसलन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए मजबूत क्रेडिट क्वालिटी पर रिस्क वेट 5 फीसदी प्रस्तावित है। वहीं कमजोर या बिना रेटिंग वाली संस्था के लिए यह 12 फीसदी होगा। वहीं एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और माइनिंग जैसी कंपनियों के लिए यह वेट 3 फीसदी और 7 फीसदी रखा गया है। इससे साफ है कि ज्यादा जोखिम वाली काउंटरपार्टी के लिए बैंक को ज्यादा सुरक्षा पूंजी रखनी होगी।