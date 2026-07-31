क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? RBI ने शुरू किया नया शिकायत निवारण सिस्टम, जानें कैसे करें शिकायत

अब आपको यह नहीं देखना कि किस स्कीम के तहत शिकायत करनी है। अब वित्तीय समस्या से जुड़ी शिकायत के लिए 'One Nation One Ombudsman' की नीति लागू है, यानी पूरे देश में एक ही सिस्टम काम करेगा। शिकायतें ऑनलाइन CMS पोर्टल, ई‑मेल या फिजिकल फॉर्म से की जा सकती हैं। इस नई सेवा के क्रियान्वयन के लिए चंडीगढ़ में CRPC (Centralised Receipt and Processing Centre) स्थापित किया गया है। RBI ने शिकायत निवारण को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए स्पष्ट समय सीमा और प्रक्रिया तय की है। अब शिकायतों के निपटारे में देरी कम होगी और प्रक्रिया सरल होगी।