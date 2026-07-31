सीनियर सिटीजन के लिए निवेश के 5 सबसे सुरक्षित विकल्प, जानिए कहां मिलेगा बेहतर रिटर्न



बैंक और छोटे वित्त बैंक वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज दरें देते हैं। जुलाई 2026 तक, छोटे वित्त बैंकों में Suryoday और Utkarsh 8.25%, Shivalik 8.3%, Unity 8%, ESAF 8.5% (501 दिनों के लिए), और Unity कुछ विशेष अवधि में 9.5% तक दे रहे हैं। निजी बैंकों में Yes Bank और IndusInd Bank 7.75%, HDFC और ICICI लगभग 7%–7.2% तक दे रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में Bank of India 7.45%, Canara Bank 7.29%, SBI 7.05% (5–10 वर्ष) जैसी दरें दे रहे हैं। FD पर ₹5 लाख तक का बीमा DICGC द्वारा होता है और Form 15H से TDS से बचा जा सकता है।