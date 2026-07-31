सीनियर सिटीजन के लिए निवेश के 5 सबसे सुरक्षित विकल्प, जानिए कहां मिलेगा बेहतर रिटर्न

Senior Citizen Investment Options: वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर निवेश के विकल्प। (Image: AI)
Senior Citizen Investment: रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चिंता होती है कि कैसे अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखते हुए नियमित आय सुनिश्चित की जाए। इस लेख में जानते हैं, 2026 में मौजूद ताजा आंकड़ों के आधार पर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पांच भरोसेमंद और प्रभावी निवेश विकल्प।
सरकार द्वारा समर्थित यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्पों में से एक है। जुलाई 2026 की तिमाही में इस पर वार्षिक ब्याज दर 8.2% है, जो तिमाही आधार पर भुगतान होता है। यह योजना पांच साल की अवधि के लिए होती है, जिसे एक बार बढ़ाकर तीन और साल किया जा सकता है। निवेश सीमा एकल खाते में ₹30 लाख तक और संयुक्त खाते में ₹15 लाख तक है। हालांकि ब्याज आय कर योग्य है, लेकिन यदि कुल ब्याज ₹50,000 से कम हो, तो Form 15H भरकर TDS से बचा जा सकता है।
यदि मासिक आय प्राथमिकता है, तो पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना एक अच्छा विकल्प है। जुलाई 2026 की तिमाही में इस पर ब्याज दर 7.4% वार्षिक थी, जो मासिक भुगतान के रूप में मिलती है। यह योजना नियमित मासिक नकदी रुपया चाहने वालों के लिए सही चुनाव है।
यदि आप एक निश्चित अवधि के लिए सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं और तिमाही या वार्षिक भुगतान पसंद करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का 5-वर्षीय टाइम डिपॉजिट विकल्प है। इस पर ब्याज दर जुलाई 2026 में 7.5% वार्षिक थी। यह भी सरकार समर्थित विकल्प है, जिससे पूंजी की सुरक्षा बनी रहती है।
बैंक और छोटे वित्त बैंक वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज दरें देते हैं। जुलाई 2026 तक, छोटे वित्त बैंकों में Suryoday और Utkarsh 8.25%, Shivalik 8.3%, Unity 8%, ESAF 8.5% (501 दिनों के लिए), और Unity कुछ विशेष अवधि में 9.5% तक दे रहे हैं। निजी बैंकों में Yes Bank और IndusInd Bank 7.75%, HDFC और ICICI लगभग 7%–7.2% तक दे रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में Bank of India 7.45%, Canara Bank 7.29%, SBI 7.05% (5–10 वर्ष) जैसी दरें दे रहे हैं। FD पर ₹5 लाख तक का बीमा DICGC द्वारा होता है और Form 15H से TDS से बचा जा सकता है।
NSC पर जुलाई 2026 में ब्याज दर 7.7% थी, जो परिपक्वता (Maturity) पर चक्रवृद्धि ब्याज देती है। PPF पर इसी अवधि में ब्याज दर 7.1% थी, और यह लंबे समय की बचत के लिए सही चुनाव है। दोनों ही सरकारी योजनाएं हैं और पूंजी की सुरक्षा के साथ टैक्स लाभ भी प्रदान करती हैं।
तालिका से समझें निवेश का गणित:
|विकल्प
|ब्याज दर (वार्षिक)
|भुगतान आवृत्ति
|सुरक्षा / विशेषता
|SCSS
|8.2%
|तिमाही
|सरकार समर्थित, 5+3 वर्ष, TDS बचत
|POMIS
|7.4%
|मासिक
|नियमित मासिक आय
|Post Office TD (5 वर्ष)
|7.5%
|तिमाही/वार्षिक
|सुरक्षित, निश्चित अवधि
|Bank FDs (छोटे वित्त बैंक)
|8%–9.5%
|बैंक पर निर्भर
|उच्च रिटर्न, DICGC बीमा
|NSC
|7.7%
|परिपक्वता पर
|चक्रवृद्धि, टैक्स लाभ
|PPF
|7.1%
|परिपक्वता पर
|दीर्घकालिक, टैक्स लाभ
इन विकल्पों में से चुनते समय, ब्याज दर के साथ-साथ सुरक्षा, कर प्रभाव, तरलता (पैसे निकालने की सुविधा), और अपनी आय की जरूरत (मासिक या तिमाही) को ध्यान में रखें। उदाहरण के लिए, SCSS और POMIS नियमित आय के लिए बेहतर हैं, जबकि FD और TD विकल्प अधिक लचीले (Flexible) हैं। NSC और PPF दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि के लिए उपयुक्त हैं।
अपने निवेश का उद्देश्य पता करें। आपको मासिक आय चाहिए, पूंजी की सुरक्षा चाहिए, या दीर्घकालिक वृद्धि? फिर इन विकल्पों में से दो या तीन का मिश्रण बनाएं, जैसे SCSS + POMIS + FD, ताकि जोखिम बंटे और आय नियमित हो। निवेश से पहले एक प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बेहतर रहेगा।
(डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है, व्यक्तिगत वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले प्रमाणित सलाहकार से सलाह अवश्य लें।)
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