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सीनियर सिटीजन के लिए निवेश के 5 सबसे सुरक्षित विकल्प, जानिए कहां मिलेगा बेहतर रिटर्न

Senior Citizen Investment Options: रिटायरमेंट के बाद नियमित आय और पूंजी की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इस लेख में जानिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प, उनकी ब्याज दर, फायदे और सही चुनाव के बारे में।
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भारत

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Adarsh Thakur

Jul 31, 2026

Retirement Planning

Senior Citizen Investment Options: वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर निवेश के विकल्प। (Image: AI)

Senior Citizen Investment: रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चिंता होती है कि कैसे अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखते हुए नियमित आय सुनिश्चित की जाए। इस लेख में जानते हैं, 2026 में मौजूद ताजा आंकड़ों के आधार पर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पांच भरोसेमंद और प्रभावी निवेश विकल्प।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

सरकार द्वारा समर्थित यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्पों में से एक है। जुलाई 2026 की तिमाही में इस पर वार्षिक ब्याज दर 8.2% है, जो तिमाही आधार पर भुगतान होता है। यह योजना पांच साल की अवधि के लिए होती है, जिसे एक बार बढ़ाकर तीन और साल किया जा सकता है। निवेश सीमा एकल खाते में ₹30 लाख तक और संयुक्त खाते में ₹15 लाख तक है। हालांकि ब्याज आय कर योग्य है, लेकिन यदि कुल ब्याज ₹50,000 से कम हो, तो Form 15H भरकर TDS से बचा जा सकता है।

पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (POMIS)

यदि मासिक आय प्राथमिकता है, तो पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना एक अच्छा विकल्प है। जुलाई 2026 की तिमाही में इस पर ब्याज दर 7.4% वार्षिक थी, जो मासिक भुगतान के रूप में मिलती है। यह योजना नियमित मासिक नकदी रुपया चाहने वालों के लिए सही चुनाव है।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉज़िट (5-वर्षीय TD)

यदि आप एक निश्चित अवधि के लिए सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं और तिमाही या वार्षिक भुगतान पसंद करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का 5-वर्षीय टाइम डिपॉजिट विकल्प है। इस पर ब्याज दर जुलाई 2026 में 7.5% वार्षिक थी। यह भी सरकार समर्थित विकल्प है, जिससे पूंजी की सुरक्षा बनी रहती है।

वरिष्ठ नागरिक फिक्स्ड डिपॉज़िट (FDs)


बैंक और छोटे वित्त बैंक वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज दरें देते हैं। जुलाई 2026 तक, छोटे वित्त बैंकों में Suryoday और Utkarsh 8.25%, Shivalik 8.3%, Unity 8%, ESAF 8.5% (501 दिनों के लिए), और Unity कुछ विशेष अवधि में 9.5% तक दे रहे हैं। निजी बैंकों में Yes Bank और IndusInd Bank 7.75%, HDFC और ICICI लगभग 7%–7.2% तक दे रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में Bank of India 7.45%, Canara Bank 7.29%, SBI 7.05% (5–10 वर्ष) जैसी दरें दे रहे हैं। FD पर ₹5 लाख तक का बीमा DICGC द्वारा होता है और Form 15H से TDS से बचा जा सकता है।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) और सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)

NSC पर जुलाई 2026 में ब्याज दर 7.7% थी, जो परिपक्वता (Maturity) पर चक्रवृद्धि ब्याज देती है। PPF पर इसी अवधि में ब्याज दर 7.1% थी, और यह लंबे समय की बचत के लिए सही चुनाव है। दोनों ही सरकारी योजनाएं हैं और पूंजी की सुरक्षा के साथ टैक्स लाभ भी प्रदान करती हैं।

तालिका से समझें निवेश का गणित:

विकल्पब्याज दर (वार्षिक)भुगतान आवृत्तिसुरक्षा / विशेषता
SCSS8.2%तिमाहीसरकार समर्थित, 5+3 वर्ष, TDS बचत
POMIS7.4%मासिकनियमित मासिक आय
Post Office TD (5 वर्ष)7.5%तिमाही/वार्षिकसुरक्षित, निश्चित अवधि
Bank FDs (छोटे वित्त बैंक)8%–9.5%बैंक पर निर्भरउच्च रिटर्न, DICGC बीमा
NSC7.7%परिपक्वता परचक्रवृद्धि, टैक्स लाभ
PPF7.1%परिपक्वता परदीर्घकालिक, टैक्स लाभ

क्या ध्यान रखें?

इन विकल्पों में से चुनते समय, ब्याज दर के साथ-साथ सुरक्षा, कर प्रभाव, तरलता (पैसे निकालने की सुविधा), और अपनी आय की जरूरत (मासिक या तिमाही) को ध्यान में रखें। उदाहरण के लिए, SCSS और POMIS नियमित आय के लिए बेहतर हैं, जबकि FD और TD विकल्प अधिक लचीले (Flexible) हैं। NSC और PPF दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि के लिए उपयुक्त हैं।

अगला कदम

अपने निवेश का उद्देश्य पता करें। आपको मासिक आय चाहिए, पूंजी की सुरक्षा चाहिए, या दीर्घकालिक वृद्धि? फिर इन विकल्पों में से दो या तीन का मिश्रण बनाएं, जैसे SCSS + POMIS + FD, ताकि जोखिम बंटे और आय नियमित हो। निवेश से पहले एक प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बेहतर रहेगा।

(डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है, व्यक्तिगत वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले प्रमाणित सलाहकार से सलाह अवश्य लें।)

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Updated on:

31 Jul 2026 09:25 pm

Published on:

31 Jul 2026 09:25 pm

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