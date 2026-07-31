कावेरी जल विवाद सुलझेगा या आएगा नया मोड़? जानिए कर्नाटक और तमिलनाडु में पानी की जंग में छिपा ‘राजनीति का कड़वा सच’

3 अगस्त की मुलाकात इस विवाद में एक नया मोड़ ला सकती है। अगर दोनों राज्य बातचीत के जरिए समझौता कर लेते हैं तो यह एक सकारात्मक संकेत होगा। अगर कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट या CWRC के आदेश को चुनौती देता है तो मामला फिर से अदालत या केंद्र सरकार तक जा सकता है। हालांकि, यह जानना महत्वपूर्ण है कि अब कावेरी जल विवाद सिर्फ पानी की कमी का नहीं, बल्कि राजनीतिक निर्णयों और राज्यों के बीच संतुलन का भी मामला है। 3 अगस्त की मुलाकात और उसके बाद की कार्रवाई पर नजर रखना जरूरी है। यह मुद्दा सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है।