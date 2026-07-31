रजिस्ट्री में छिपे जोखिम! ये 5 दस्तावेज जरूर चेक करें, वरना हो सकता है धोखा

Property Buying Tips: रजिस्ट्री दस्तावेज, जिन्हें हम अक्सर "रजिस्ट्री" कहकर ही जानते हैं...वास्तव में संपत्ति खरीदने या बेचने की प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा होते हैं। कई बार यही दस्तावेज, यदि सही तरीके से न जांचे जाएं, तो बड़े कानूनी और आर्थिक जोखिम का कारण बन सकते हैं। इस लेख में समझिए, रजिस्ट्री की जांच कैसे करें, किन दस्तावेजों पर ध्यान दें और किन गलतियों से बचें।