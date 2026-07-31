रजिस्ट्री में छिपे जोखिम! ये 5 दस्तावेज जरूर चेक करें, वरना हो सकता है धोखा

Property Buying Tips: प्रॉपटी खरीदने से पहले ये दस्तावेज जरूर चेक करें।(Image: AI)
Property Buying Tips: रजिस्ट्री दस्तावेज, जिन्हें हम अक्सर "रजिस्ट्री" कहकर ही जानते हैं...वास्तव में संपत्ति खरीदने या बेचने की प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा होते हैं। कई बार यही दस्तावेज, यदि सही तरीके से न जांचे जाएं, तो बड़े कानूनी और आर्थिक जोखिम का कारण बन सकते हैं। इस लेख में समझिए, रजिस्ट्री की जांच कैसे करें, किन दस्तावेजों पर ध्यान दें और किन गलतियों से बचें।
रजिस्ट्री अर्थात् रजिस्टर्ड सेल डीड (बिक्री विलेख) वह कानूनी दस्तावेज है, जो संपत्ति का मालिकाना हक दर्शाता है और यह रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज होता है। यह सबसे मजबूत कानूनी प्रमाण माना जाता है।
लेकिन केवल रजिस्ट्री होना ही काफी नहीं है। यह दस्तावेज सिर्फ उस समय की स्थिति दर्शाता है, और पिछली मालिकाना शृंखला (Ownership Chain) में छिपे विवाद, ऋण या अन्य दावे उजागर नहीं करता।
इस तालिका से समझें आवश्यक दस्तावेज और उनका महत्व:
|दस्तावेज
|क्या दर्शाता है
|क्यों आवश्यक है
|सेल डीड (रजिस्टर्ड)
|मालिकाना हक का कानूनी ट्रांसफर
|रजिस्ट्री एक्ट के तहत वैधता
|टाइटल चेन (30 वर्ष)
|पिछले मालिकों की पूरी जानकारी
|किसी छिपे दावे का पता चलता है
|एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट
|ऋण, बंधक, कानूनी दावे
|संपत्ति पर कोई बकाया नहीं
|खसरा–खतौनी / जमाबंदी
|राजस्व रिकॉर्ड, खेती/कब्जा
|असली मालिक कौन है, पता चलता है
|म्यूटेशन
|नाम का राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव
|सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज
|CERSAI रजिस्ट्रेशन
|बैंक/ऋण संबंधी दावे
|बैंक का दावा तो नहीं
|भूमि उपयोग / नक्शा
|भूमि का कानूनी उपयोग
|अवैध रूपांतरण से बचाव
संपत्ति खरीदने से पहले ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों की जांच करें। असली दस्तावेजों को सरकारी रिकॉर्ड से मिलाएं। यदि कुछ समझ में न आए, तो तुरंत किसी संपत्ति वकील से सलाह लें। सावधानी और सही जांच से आप रजिस्ट्री में छिपे जोखिमों से बच सकते हैं और संपत्ति खरीद को सुरक्षित बना सकते हैं।
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