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क्या गंदी किचन चिमनी आपको बीमार कर रही है? जानिए इसके गंभीर स्वास्थ्य खतरे और सही मेंटेनेंस गाइड

Dirty Kitchen Chimney Health Risks : क्या गंदी किचन चिमनी आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही है? जानिए गंदी चिमनी से होने वाले रेस्पिरेटरी रिस्क और इसकी सर्विस से जुड़ी जरूरी जानकारी...
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भारत

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Chitra Badoliya

Jul 31, 2026

dirty chimney

चिमनी की सर्विसिंग कब और कितनी बार ज़रूरी है? ( AI)

हर आधुनिक किचन का एक अहम हिस्सा बन चुकी 'किचन चिमनी' मसालेदार और तड़के वाले भारतीय खाने में न सिर्फ रसोई से धुएं और महक को बाहर निकालती है, बल्कि दीवारों को ग्रीस और तेल से चिपचिपा होने से भी बचाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चिमनी का काम आपके किचन को साफ रखना है, अगर वही गंदी हो जाए तो क्या होगा? हेल्थ रिेर्पोट्स के मुताबिक एक गंदी और अस्वच्छ किचन चिमनी आपके घर के अंदर की हवा को जहरीला बना सकती है, जिससे फेफड़ों और श्वसन तंत्र (Respiratory System) से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि गंदी चिमनी आपकी सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाती है और आपको इसकी सर्विस कब और कैसे करानी चाहिए।

गंदी चिमनी कैसे बनती है 'साइलेंट किलर'?

जब हम खाना बनाते हैं तो तेल, घी और मसालों के सूक्ष्म कण हवा में उड़ते हैं। चिमनी का मोटर और फिल्टर इन्हें खींचकर बाहर फेंकता है। समय के साथ, ये कण चिमनी की जाली (फिल्टर), डक्ट और मोटर पर एक मोटी ग्रीस और कालिख (Soot) की परत जमा कर देते हैं।जब फिल्टर पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं, तो चिमनी हवा खींचना बंद कर देती है। नतीजतन, खाना पकाते समय निकलने वाला खतरनाक धुआँ और ज़हरीले कण बाहर जाने के बजाय आपकी रसोई और लिविंग रूम में फैलने लगते हैं।

सेहत और फेफड़ों से जुड़े 4 बड़े खतरे (Respiratory Risks)

  • अस्थमा और ब्रोंकाइटिस का बढ़ना : खाना पकाने के दौरान PM 2.5 (माइक्रोस्कोपिक पर्टिकुलेट मैटर) निकलते हैं। जब गंदी चिमनी के कारण ये कण रसोई में ही मौजूद रहते हैं, तो ये सांस के जरिए फेफड़ों की गहराई तक पहुंच जाते हैं। इससे अस्थमा (Asthma), ब्रोंकाइटिस और सांस फूलने की समस्या तेजी से बढ़ सकती है।
  • जहरीली गैसों का जमाव (Carbon Monoxide & NO2) : गैस स्टोव के जलने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड (जैसी खतरनाक गैसें निकलती हैं। काम न करने वाली चिमनी के कारण घर में इन गैसों का स्तर बढ़ जाता है, जिससे लगातार सिरदर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना और आंखों में जलन महसूस हो सकती है।
  • बैक्टीरिया और फंगस का पनपना : चिमनी में जमा हुआ ग्रीस नमी और गर्मी के कारण बैक्टीरिया और फंगस (मोल्ड) के लिए एक आदर्श जगह बन जाता है। जब चिमनी चलती है, तो ये बैक्टीरिया हवा में तैरने लगते हैं, जिससे फेफड़ों में इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी और लगातार खांसी की शिकायत हो सकती है।
  • फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी : लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से बच्चों और बुजुर्गों के फेफड़ों पर सबसे बुरा असर पड़ता है। इससे इम्युनिटी कमजोर होती है और सांस से जुड़ी पुरानी बीमारियां होने का खतरा रहता है।
  • सेहत के अलावा अन्य नुकसान: आग लगने का खतरा : तेल और ग्रीस अत्यधिक ज्वलनशील (Flammable) होते हैं। यदि चिमनी के फिल्टर में ग्रीस की बहुत मोटी परत जमा हो गई है और आप नीचे तेज आंच या फ्राइंग कर रहे हैं, तो स्पार्क होने पर चिमनी में आग लगने का गंभीर जोखिम पैदा हो जाता है।

चिमनी की सर्विस कब और कितनी बार करानी चाहिए?

भारतीय घरों में तेल और मसालों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसलिए यहां चिमनी की मेंटेनेंस का खास ख्याल रखना पड़ता है:

  • फिल्टर की सफाई (घर पर): अगर आपके घर में रोजाना तड़का या डीप फ्राइंग होती है, तो फिल्टर को हर 2 से 3 हफ्ते में गर्म पानी और बेकिंग सोडा/डिशवॉशर से साफ करें।
  • प्रोफेशनल डीप सर्विस (Expert Service): चिमनी के अंदरूनी हिस्सों, डक्ट पाइप और मोटर की सफाई के लिए हर 3 से 6 महीने में किसी एक्सपर्ट तकनीशियन को जरूर बुलाएं।

ये संकेत दिखें तो तुरंत कराएं सर्विस

यदि आपकी चिमनी में नीचे दिए गए लक्षण दिख रहे हैं, तो समझ जाएं कि अब सफाई में देरी करना सेहत से खिलवाड़ होगा

  • सक्शन पावर कम होना: धुआं बाहर जाने के बजाय किचन में ही जमा हो रहा हो।
  • मोटर से अजीब या तेज आवाज: फिल्टर ब्लॉक होने के कारण मोटर पर दबाव पड़ता है, जिससे तेज शोर होता है।
  • तेल का टपकना: चिमनी के फिल्टर या बॉडी से तेल की बूंदें नीचे शेल्फ या स्टोव पर गिर रही हों।
  • खाना बनाते समय शारीरिक परेशानी: कुकिंग करते समय बार-बार आंखों में पानी आना, गले में खराश या खांसी उठना।

किचन चिमनी सिर्फ एक लग्जरी या शोपीस नहीं है, बल्कि यह आपके घर के इनडोर एयर क्वालिटी (Indoor Air Quality) को सही बनाए रखने वाला एक जरूरी उपकरण है। एक गंदी चिमनी धीरे-धीरे आपके और आपके परिवार के फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है।इसलिए, चिमनी के फिल्टरों की नियमित सफाई करें और समय-समय पर प्रोफेशनल डीप क्लीनिंग कराएं। याद रखें साफ चिमनी, सेहतमंद परिवार।

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Healthy Lifestyle

Updated on:

31 Jul 2026 07:36 pm

Published on:

31 Jul 2026 07:35 pm

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