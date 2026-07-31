क्या गंदी किचन चिमनी आपको बीमार कर रही है? जानिए इसके गंभीर स्वास्थ्य खतरे और सही मेंटेनेंस गाइड

हर आधुनिक किचन का एक अहम हिस्सा बन चुकी 'किचन चिमनी' मसालेदार और तड़के वाले भारतीय खाने में न सिर्फ रसोई से धुएं और महक को बाहर निकालती है, बल्कि दीवारों को ग्रीस और तेल से चिपचिपा होने से भी बचाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चिमनी का काम आपके किचन को साफ रखना है, अगर वही गंदी हो जाए तो क्या होगा? हेल्थ रिेर्पोट्स के मुताबिक एक गंदी और अस्वच्छ किचन चिमनी आपके घर के अंदर की हवा को जहरीला बना सकती है, जिससे फेफड़ों और श्वसन तंत्र (Respiratory System) से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि गंदी चिमनी आपकी सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाती है और आपको इसकी सर्विस कब और कैसे करानी चाहिए।