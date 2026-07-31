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राजस्थानी संस्कृति की विरासत और स्वाद का अटूट विश्वास; जानें शाही थाली का राज ‘अनसुनी दाल’ की रोचक कहानी

Rajasthani Dishes Interesting Story: क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण दाल में कितनी शाही कहानियां छिपी हो सकती हैं? राजस्थान की अनसुनी दाल आपको न केवल स्वाद का आनंद दिलाएगी, बल्कि इसकी ऐतिहासिक गहराई में भी ले जाएगी। आइए जानते हैं, राजस्थान की अनोखी दाल की कहानी।
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भारत

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Vinay Shakya

Jul 31, 2026

Rajasthani Dishes

सांकेतिक इमेज (सोर्स- Chatgpt)

राजस्थान की शाही थाली में दाल-बाटी-चूरमा (Rajasthani Dishes Dal-Baati-Churma) के स्वाद के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी 'अनसुनी दाल' की कहानी सुनी है? यह केवल एक व्यंजन नहीं, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परतों में छुपा हुआ एक स्वाद और पहचान है।

अनसुनी दाल क्या है?

राजस्थान में दाल-बाटी-चूरमा थाली की शान है, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है- पंचमेल दाल की। कहा जाता है कि मेवाड़ में आए व्यापारियों ने विभिन्न दालों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया, जिसे शाही दरबारों में पसंद किया जाने लगा और बाटी के साथ परोसा जाने लगा। यह पंचमेल दाल यानी कि 5 प्रकार की दालों का संगम, आज भी कई घरों में परंपरागत रूप से बनती है। आम चर्चा में यह 'अनसुनी' रह जाती है।

इतिहास की रेत पर स्वाद की परतें

दाल-बाटी-चूरमा का इतिहास युद्ध और शाही रसोई से जुड़ा है। कहा जाता है कि युद्ध में जाने वाले राजपूत योद्धा गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर रेत में दबा देते थे, जो दिन भर सूरज की गर्मी से पक जाती थीं। लौटने पर वे इन्हें घी और दही के साथ खाते थे। यहीं से बाटी की शुरुआत हुई थी। जब व्यापारियों ने दाल को बाटी के साथ परोसना शुरू किया, तो 'दाल-बाटी' का साथ जुड़ गया।

गलती से बना था चूरमा

दाल-बाटी-चूरमा की कहानी दिलचस्प है। कहा जाता है कि चूरमा का एक गलती से बन गया था। जब बाटी गलती से गन्ने के रस में गिर गई तो उसकी मीठी, नरम बनावट ने रसोइयों को प्रेरित किया। इसके बाद बाटी को घी, गुड़ और मसालों के साथ मिलाकर एक मिठाई बनाई जाने लगी। इस प्रकार धीरे-धीरे चूरमा का बनाया जाने लगा। इन सबमें पंचमेल दाल की कहानी अक्सर पीछे रह जाती है। इसलिए इसे 'अनसुनी दाल' कहना गलत नहीं होगा।

स्वाद और पोषण का संगम

पंचमेल दाल में अरहर, मूंग, चना, मसूर और उड़द जैसी दालें मिलती हैं। यह मिश्रण न केवल स्वाद में गहराई लाता है, बल्कि पोषण में भी समृद्ध होता है। प्रोटीन, फाइबर और विभिन्न विटामिनों का मेल इसे काफी पौष्टिक बनाता है। शाही थाली का अर्थ केवल दिखावटी व्यंजन नहीं, बल्कि संतुलित स्वाद, पोषण और सांस्कृतिक कहानी भी है। पंचमेल दाल इस थाली में एक गुप्त नायक की तरह है, जो स्वाद, इतिहास और पोषण को एक साथ जोड़ती है। यह दर्शाता है कि कैसे राजस्थान की रसोई ने सीमित संसाधनों में भी विविधता और स्वाद को संजोया है।

स्वाद का अनुभव और सीख

यदि आप राजस्थान की थाली का असली स्वाद जानना चाहते हैं तो दाल-बाटी-चूरमा के साथ पंचमेल दाल को भी शामिल करें। यह पारंपरिक स्वाद को और गहराई से समझने का अवसर देगा। आप घर पर भी पांच दालों को बराबर मात्रा में मिलाकर, हल्का मसाला डालकर और घी की खुशबू के साथ बना सकते हैं। यह एक सरल, लेकिन प्रभावशाली तरीका है। राजस्थान की रसोई की गहराई में उतरने के लिए यह एक शुरुआत है। अगली बार जब आप थाली परोसें, तो पंचमेल दाल को भी शामिल करें। यह स्वाद को नया आयाम देगा और आपको राजस्थान की अनसुनी कहानी से जोड़ देगा। इस प्रकार 'अनसुनी दाल' केवल एक व्यंजन नहीं, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का एक स्वादिष्ट हिस्सा है।

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Updated on:

31 Jul 2026 09:39 pm

Published on:

31 Jul 2026 09:36 pm

Hindi News / Patrika+ / राजस्थानी संस्कृति की विरासत और स्वाद का अटूट विश्वास; जानें शाही थाली का राज ‘अनसुनी दाल’ की रोचक कहानी

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