अब सड़क नहीं आसमान से सफर! भारत की eVTOL एयर टैक्सी को मिली मंजूरी, 2028 में उड़ान

Made in India Air Taxi: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शनिवार को बेंगलुरु में सरला एविएशन के मुख्यालय का दौरा किया। सरला एविएशन एक eVTOL एयर टैक्सी बनाने की दिशा में काम कर रही है, जो मेट्रो शहरों के लिए एक बेहतरीन समाधान साबित हो सकती है, जहां ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके कई अन्य इस्तेमाल भी हो सकते हैं।

इ सरला एविएशन ने eVTOL एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप बनाने, टेस्टिंग और डिजाइन ऑर्गनाइजेशन की मंजूरी हासिल की है, जिसे DGCA की ओर से स्वीकृति मिली है।