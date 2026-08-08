UPI पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार ने दी सफाई, जानें MDR को लेकर क्या है पूरा मामला

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, Person-to-Person (P2P) UPI ट्रांजैक्शन पर कोई MDR नहीं लगाया जाएगा। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यूपीआई के जरिए पैसे भेजने पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। सरकार ने यह भी कहा कि कारोबारियों पर भी कोई व्यापक या blanket MDR लागू नहीं किया जाएगा। अगर भविष्य में MDR लागू करने का फैसला होता है तो यह केवल कुछ चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन तक सीमित रहेगा और इसके लिए एक निश्चित सीमा तय की जाएगी। सरकार के अनुसार, यह शुल्क डेबिट या क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शन पर लागू MDR की तुलना में काफी कम होगा।