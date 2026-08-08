झारखंड छात्र आंदोलन में CJP की एंट्री, समर्थन देने रांची पहुंचा प्रतिनिधिमंडल, मंच साझा करने पर संशय

CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने X पर एक पोस्ट में कहा, CJP झारखंड के छात्रों के साथ पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल मुकल्लराउंडर और अक्षय शिंदे के नेतृत्व में आया है और चल रहे आंदोलन के दौरान छात्रों का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा, हम छात्रों का पूरा समर्थन करते हैं।

CJP के राष्ट्रीय समन्वयक मुकेश ने कहा कि CJP JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और बार-बार पेपर लीक होने को लेकर विरोध कर रहे छात्रों का पूरा समर्थन करती है।