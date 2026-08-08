झारखंड छात्र आंदोलन में CJP की एंट्री, समर्थन देने रांची पहुंचा प्रतिनिधिमंडल, मंच साझा करने पर संशय

रांची में छात्र आंदोलन को सीजेपी ने दिया समर्थन, photo source@ANI
JPSC-JSSC Protest:: झारखंड के रांची में 14वीं JPSC परीक्षा, JSSC-CGL और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ छात्रों का विरोध-प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी छात्र सरकार से CBI जांच और भर्ती एजेंसियों में सुधार की मांग कर रहे हैं।
वहीं, शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का एक प्रतिनिधिमंडल रांची पहुंचा। वे झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों का विरोध कर रहे छात्रों का समर्थन करने पहुंचे। CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि पार्टी विरोध कर रहे छात्रों को हर तरह का समर्थन देगी।
CJP के राष्ट्रीय समन्वयक मुकेश ने कहा कि वे विरोध कर रहे छात्रों के साथ जंतर-मंतर आंदोलन का अपना अनुभव साझा करेंगे। उन्होंने कहा, हो सकता है कि हम मंच से समर्थन न करें, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि CJP छात्रों की मांगें पूरी नहीं होने तक अपना समर्थन जारी रखेगी।
CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने X पर एक पोस्ट में कहा, CJP झारखंड के छात्रों के साथ पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल मुकल्लराउंडर और अक्षय शिंदे के नेतृत्व में आया है और चल रहे आंदोलन के दौरान छात्रों का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा, हम छात्रों का पूरा समर्थन करते हैं।
CJP के राष्ट्रीय समन्वयक मुकेश ने कहा कि CJP JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और बार-बार पेपर लीक होने को लेकर विरोध कर रहे छात्रों का पूरा समर्थन करती है।
परीक्षाओं में गड़बड़ियों के विरोध में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार छात्रों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
झारखंड सरकार ने कहा है कि वह इन आरोपों की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर इस मामले पर जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है।
रांची में चल रहे विरोध प्रदर्शन में छात्रों ने 14वीं JPSC परीक्षा और JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने, गड़बड़ियों की CBI जांच कराने तथा OMR शीट और उत्तर पुस्तिकाएं जारी करने की मांग की है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद झारखंड में छात्रों का विरोध-प्रदर्शन और मुखर हो गया है।
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