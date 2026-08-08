तमिलनाडु के मंदिरों में अब मोबाइल फोन बैन, 1 सितंबर से प्रवेश से पहले करना होगा जमा, लगेगा शुल्क

विभाग ने स्पष्ट किया है कि वीआइपी यात्राओं के दौरान आम श्रद्धालुओं के दर्शन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए और मंदिर परिसर में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं दी जाएगी। मोबाइल फोन प्रतिबंध का उद्देश्य मंदिर की पवित्रता बनाए रखना और देवताओं व गर्भगृह की अनधिकृत तस्वीरें या वीडियो बनने से रोकना है। बता दें कि यह कदम मंदिरों में फोटो, वीडियो, सेल्फी और सोशल मीडिया रील बनाने की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। विभाग के अनुसार मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाने से दूसरे श्रद्धालुओं को परेशानी होती है और मंदिर का धार्मिक माहौल भी प्रभावित होता है। नए नियम के तहत श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश से पहले अपना मोबाइल जमा करना होगा।