8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चेन्नई

तमिलनाडु के मंदिरों में अब मोबाइल फोन बैन, 1 सितंबर से प्रवेश से पहले करना होगा जमा, लगेगा शुल्क

Tamil Nadu Temple Rules: तमिलनाडु के मंदिरों में 1 सितंबर 2026 से श्रद्धालु मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। मंदिर में प्रवेश से पहले मोबाइल जमा करना होगा, जिसके लिए 5 रुपए शुल्क लिया जाएगा।
2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Rakesh Mishra

Aug 08, 2026

ban on mobile phones

प्रतीकात्मक तस्वीर

चेन्नई। हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ विभाग ने राज्य के सभी प्रमुख मंदिरों में 1 सितंबर से मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। विभाग ने साथ ही अभिनेताओं, राजनीतिक नेताओं और अन्य प्रमुख हस्तियों के मंदिर दौरे के लिए नई सख्त प्रक्रियाएं लागू की हैं। मंत्री रमेश के निर्देश पर जारी आदेश में कहा गया है कि मंदिरों को किसी भी वीआइपी दौरे की सूचना कमिश्नर को कम से कम एक दिन पहले देनी होगी। अगर दौरा अचानक तय हो, तो तत्काल जानकारी देना अनिवार्य होगा।

वीआइपी यात्राओं को लेकर भी निर्देश

विभाग ने स्पष्ट किया है कि वीआइपी यात्राओं के दौरान आम श्रद्धालुओं के दर्शन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए और मंदिर परिसर में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं दी जाएगी। मोबाइल फोन प्रतिबंध का उद्देश्य मंदिर की पवित्रता बनाए रखना और देवताओं व गर्भगृह की अनधिकृत तस्वीरें या वीडियो बनने से रोकना है। बता दें कि यह कदम मंदिरों में फोटो, वीडियो, सेल्फी और सोशल मीडिया रील बनाने की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। विभाग के अनुसार मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाने से दूसरे श्रद्धालुओं को परेशानी होती है और मंदिर का धार्मिक माहौल भी प्रभावित होता है। नए नियम के तहत श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश से पहले अपना मोबाइल जमा करना होगा।

मोबाइल जमा केंद्र स्थापित करने का निर्देश

वहीं मंदिर प्रशासन को 20 दिनों में सुरक्षित मोबाइल जमा केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। प्रवेश द्वारों पर स्पष्ट नोटिस लगाए जाएंगे। श्रद्धालुओं को दर्शन से पहले फोन जमा करना होगा और बाद में रसीद दिखाकर वापस लेना होगा। प्रति फोन शुल्क 5 रुपए तय किया गया है, जिसकी रसीद आइटीएमएस प्रणाली से जारी होगी। जमा केंद्रों का संचालन स्वयंसेवक या नियुक्त कर्मचारी करेंगे और सीसीटीवी से निगरानी होगी। मंदिर प्रशासन को नियम तोड़ने वालों पर नजर रखने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। बिना अनुमति फोटो या वीडियो बनाने वालों पर जरूरत पड़ने पर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है।

सख्ती से पालन कराने के निर्देश

वीआईपी के साथ मंदिर के अंदर केवल उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति होगी, जिन्हें पहले से अनुमति मिली हो या जिनकी सुरक्षा और प्रशासनिक काम के लिए मौजूदगी जरूरी हो। वीआईपी के आने-जाने की व्यवस्था इस तरह करनी होगी कि आम श्रद्धालुओं को परेशानी न हो और मंदिर की पूजा-पद्धति प्रभावित न हो। विभाग ने अधिकारियों को इन नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। नियम लागू नहीं कराने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

शिवकुमार कैबिनेट का रिपोर्ट कार्ड : 84 फीसदी मंत्रियों पर आपराधिक मामले, सभी करोड़पति और 7 अरबपति

ये भी पढ़ें
DK Shivakumar

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Aug 2026 06:34 pm

Published on:

08 Aug 2026 06:34 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / तमिलनाडु के मंदिरों में अब मोबाइल फोन बैन, 1 सितंबर से प्रवेश से पहले करना होगा जमा, लगेगा शुल्क

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

Tamil Nadu Politics: परिसीमन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री विजय की अहम मीटिंग, डीएमके-एआईडीएमके पहले ही बाहर, टीकेएस ने भी उठाये सवाल

Vijay Delimitation Meeting
राष्ट्रीय

राजस्थान का कुछ मॉडल तमिलनाडु को आया पसंद : अरुण चतुर्वेदी

Rajasthan Finance Commission
समाचार

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और पत्नी संगीता का तलाक मामला, पत्नी ने वापस ली याचिका

Vijay's wife Sangeeta withdrew the case.
राष्ट्रीय

‘ओछी राजनीति नहीं करूंगा, अपमान भी मंजूर’, विधानसभा में बोले तमिलनाडु के सीएम विजय थलपति

Tamil Nadu CM Vijay Assembly Speech
चेन्नई

Cauvery Issue: कावेरी विवाद पर सी. जोसफ विजय का बड़ा दांव: बोले- ‘तमिलनाडु के हक के लिए अपमान भी मंजूर’, जानिए क्या है पूरा विवाद

Cauvery Water Dispute
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.