16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल पर बैन की तैयारी

कर्नाटक की सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल पर बैन लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सीएम सिद्धारमैया ने राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस मुद्दे पर विस्तृत राय मांगी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की बढ़ती लत बच्चों की पढ़ाई, व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। कई बच्चे नशे और गलत रास्तों की ओर भी जा रहे हैं। सिद्धारमैया ने ऑस्ट्रेलिया और अन्य पश्चिमी देशों का उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या नाबालिगों के लिए मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बैन लगाया जाना चाहिए।