अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, राजकोट में 1,400 से ज़्यादा अवैध मकान-दुकान किए गए ध्वस्त

गुजरात (Gujarat) के राजकोट (Rajkot) शहर में महानगरपालिका (राजकोट नगर निगम) ने अतिक्रमण हटाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जंगलेश्वर इलाके में आजी नदी के किनारे और टीपी रोड पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का अभियान सोमवार को शुरू हुआ। इस दौरान 1,400 से ज़्यादा अवैध मकानों, दुकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया गया और बुलडोज़र चलाते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया गया।