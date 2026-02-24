रांची से दिल्ली जा रही एयर एबुलेंस मामले में आया बड़ा अपडेट, बताया किस कारण हुई दुर्घटना

Air ambulance crash: झारखंड के चतरा जिले में सोमवार रात बड़ा विमान हादसा हो गया। रांची से नई दिल्ली जा रही एक एयर एंबुलेंस क्रैश हो गई, जिसमें मरीज समेत सभी सात लोगों की मौत हो गई। चतरा की उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने बताया कि विमान में सवार सभी सात लोगों की जान चली गई। मृतकों की पहचान 41 वर्षीय संजय कुमार के रूप में हुई है, जिन्हें 63 प्रतिशत जलने की गंभीर चोटों के कारण इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था।