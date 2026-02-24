तेलंगाना के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों की बल्ले-बल्ले, इंश्योरेंस, हेल्थ स्कीम मुफ्त

उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने हेल्थ सेक्टर में सुधार लाने का फैसला किया। इसके तहत तेलंगाना वैद्य विधान परिषद (TVVP) को सेकेंडरी हेल्थ डायरेक्टरेट (DSH) में बदल दिया जाएगा। TVVP ऑटोनॉमस स्टेटस से एक पूरे सरकारी डिपार्टमेंट में बदल जाएगा ताकि दवाओं और सर्जिकल सप्लाई की तेजी से खरीद हो सके। सैलरी का बंटवारा बेहतर होगा और हेल्थकेयर डिलीवरी बेहतर होगी। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि हेल्थ मिनिस्टर दामोदर राजा नरसिम्हा के तहत एक स्पेशल कमेटी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रक्चरल सुधारों की स्टडी करेगी, जिसमें मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को अलग करना शामिल है।