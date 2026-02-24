24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IMD Weather Alert: 24, 25, 26 को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आंधी की चेतावनी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 12 राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत में तेज बारिश और तूफान की संभावना है, वहीं उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में बढ़ोतरी होगी। जानिए दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों का आज का मौसम।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 24, 2026

India: Rain Alert in 12 States

IMD ने जारी किया अलर्ट (File Photo)

Rain Alert in 12 States: देश के कई राज्यों में सर्दी की विदाई शुरू हो गई है। वहीं, गर्मी की दस्तक से पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department -IMD) ने देश के 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ राज्यों में कोहरे के साथ आंधी-बारिश की भी चेतावनी दी गई है। ऐसे में आइए जानते हैं देशभर के मौसम का हाल।

IMD के मुताबिक, आज (24 फरवरी) से अगले तीन दिनों तक दक्षिण भारत में आंधी-तूफान और तेज बारिश संभव है। इतना ही नहीं, उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

इन राज्यों में बारिश संभव

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बारिश हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी 26 फरवरी तक बरसात के आसार हैं। हिमालयी राज्यों को छोड़ दें तो फिलहाल पूरे देश में गर्मी की आहट तेज हो गई है।

आज 24 फरवरी 2026 को पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम, असम, मेघालय और तेलंगाना में गरज और बिजली गिरने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 26 से 28 फरवरी के बीच बूंदाबांदी हो सकती है। 26 फरवरी को जम्मू-कश्मीर में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है।

महाराष्ट्र-गुजरात: तापमान में बढ़ोतरी

अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले छह दिनों के दौरान तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि, गुजरात के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है।

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में बारिश संभव

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए मौसम विभाग ने 24 और 25 फरवरी को हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में गिरेंगे ओले

IMD के अनुसार, मध्य प्रदेश के शिवपुरी, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिलों में तथा छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में हल्की आंधी के साथ ओलावृष्टि हो सकती है।

दिल्ली-एनसीआर में दिन में खिलेगी धूप

दिल्ली-एनसीआर में सुबह हल्की धुंध रहेगी, जबकि दिन में धूप खिलेगी। राजधानी दिल्ली में आज (24 फरवरी) अधिकतम तापमान 29°C से 31°C के बीच और न्यूनतम तापमान 12°C से 14°C के बीच रहने का अनुमान है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों—बागपत, अमरोहा और मुरादाबाद—में हल्की छिटपुट बारिश संभव है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्मी का असर बढ़ेगा।

उत्तराखंड में 26-28 फरवरी तक बारिश

उत्तराखंड में दो दिन बाद बारिश के आसार हैं। 26 से 28 फरवरी के दौरान नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, टिहरी और अल्मोड़ा जिलों में बारिश हो सकती है।

बिहार का मौसम: तापमान में बदलाव

आज (24 फरवरी) बिहार में मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। कहीं भी आंधी-बारिश के आसार नहीं हैं। हालांकि, इस दौरान अधिकांश जिलों के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तन संभव है।

राजस्थान में आंधी-बारिश का अलर्ट नहीं

राजस्थान के किसी भी जिले के लिए मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। जयपुर, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगापुर सिटी, जैसलमेर और अनूपगढ़ में तापमान बढ़ने से गर्मी का एहसास होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Feb 2026 07:51 am

Hindi News / National News / IMD Weather Alert: 24, 25, 26 को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आंधी की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भारत के आसमान में ‘शुक्र’ से भी तेज़ चमकेगा नया धूमकेतु

Comet in Indian skies
राष्ट्रीय

रांची से दिल्ली जा रही एयर एबुलेंस मामले में आया बड़ा अपडेट, बताया किस कारण हुई दुर्घटना

Ranchi plane crash, Air ambulance crash India, Jharkhand plane crash, Chatra air crash news,
राष्ट्रीय

तेलंगाना के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों की बल्ले-बल्ले, इंश्योरेंस, हेल्थ स्कीम मुफ्त

hospital
राष्ट्रीय

अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, राजकोट में 1,400 से ज़्यादा अवैध मकान-दुकान किए गए ध्वस्त

Illegal houses demolished in Rajkot
राष्ट्रीय

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल पर बैन की तैयारी

Kids using smartphones
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.