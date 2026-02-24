IMD Weather Alert: 24, 25, 26 को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आंधी की चेतावनी

Rain Alert in 12 States: देश के कई राज्यों में सर्दी की विदाई शुरू हो गई है। वहीं, गर्मी की दस्तक से पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department -IMD) ने देश के 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ राज्यों में कोहरे के साथ आंधी-बारिश की भी चेतावनी दी गई है। ऐसे में आइए जानते हैं देशभर के मौसम का हाल।