पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे दो शख्स मुर्शिदाबाद में गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि दोनों शख्स सिम कार्ड बेचते थे। दोनों पैसों के बदले वॉट्सऐप के ज़रिए पाकिस्तानी हैंडलर्स को ओटीपी भेजते थे, जिनका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में किया जाता था। भोले-भाले लोगों के वॉट्सऐप अकाउंट्स को पाकिस्तान से कंट्रोल किया जा रहा था। दोनों के पास से कई सिम कार्ड और मोबाइल बरामद हुए हैं। दोनों से आगे की पूछताछ जारी है जिससे पता लगाया जा सके कि क्या उनके साथ और लोग भी इस नेटवर्क में शामिल थे।