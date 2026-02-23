पाकिस्तान से जुड़े एक इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, पुलिस ने 6 लोगों को दबोचा

डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक, यह गिरफ्तारी दो महीने तक चले एक बड़े इंटेलिजेंस ऑपरेशन का नतीजा है। जांच के दौरान जेलों के भीतर से मिल रहे ड्रग नेटवर्क के सुरागों को जोड़ा गया, जिससे पाकिस्तान तक फैले इस रैकेट के लिंक सामने आए। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि आरोपी पाकिस्तान के तस्करों के संपर्क में थे, जो ड्रोन के जरिए बॉर्डर पार से हेरोइन भेजते थे।