16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

आकाश सिंघानिया केस में बड़ा खुलासा, वायरल कॉल रिकॉर्डिंग से मिला क्लीन चिट

आकाश सिंघानिया ने उन पर लगे नाबालिग से मिलने के झूठे आरोपों को खारिज करते हुए कॉल रिकॉर्डिंग और पुलिस बयान को अपनी बेगुनाही का सबूत बताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Apr 16, 2026

आकाश सिंघानिया केस (X)

सोशल मीडिया पर हाल ही में चर्चा में आए आकाश सिंघानिया ने अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रूसी यूट्यूबर विटाली के लाइवस्ट्रीम स्टिंग में नाबालिग से मिलने की कोशिश के झूठे आरोपों में घिरे सिंघानिया अब सामने आए हैं और उन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग शेयर की है, जिसे वे अपनी बेगुनाही का सबूत बता रहे हैं।

कॉल रिकॉर्डिंग में पुलिस ने दी बेगुनाही की पुष्टि

सिंघानिया द्वारा शेयर की गई इस कॉल रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर उनके पिता और एक पुलिस अधिकारी के बीच बातचीत सुनी जा सकती है। इस बातचीत में अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि आकाश सिंघानिया किसी भी संदिग्ध गतिविधि में शामिल नहीं थे।

रिकॉर्डिंग में क्या आया सामने?

आपका बेटा गलत समय पर गलत जगह मौजूद था। शुरुआती जांच में संदेह के आधार पर उसे पूछताछ के लिए थाने लाया गया था, लेकिन बाद में स्पष्ट हो गया कि वह उस मामले से जुड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सिंघानिया को न तो गिरफ्तार किया गया और न ही उनके खिलाफ कोई केस दर्ज किया गया है। साथ ही, पूछताछ के दौरान उनके सहयोगी रवैये की भी सराहना की गई।

आरोपों के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ा

अपने ट्वीट में आकाश सिंघानिया ने बताया कि इस घटना के बाद उन्हें भारी मानसिक उत्पीड़न, नस्लवाद और ऑनलाइन बुलिंग का सामना करना पड़ा। उन्होंने लिखा हर कोई सच जानना चाहता है, इसलिए अब आप सीधे पुलिस की बात सुन सकते हैं। मुझे पूरी तरह क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन इस झूठे आरोप ने मेरी जिंदगी बुरी तरह प्रभावित की है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भविष्य में किसी निर्दोष व्यक्ति को इस तरह की स्थिति का सामना न करना पड़े।

पिता ने उठाए सवाल

कॉल रिकॉर्डिंग में सिंघानिया के पिता यह भी पूछते हैं कि उनके बेटे को झूठे आरोपों में फंसाने, परेशान करने और बदनाम करने वालों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस पर पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया कि सिंघानिया को ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे, जो उनकी बेगुनाही साबित करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वे चाहें तो दोषियों के खिलाफ सिविल केस दर्ज कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी।

विटाली ने मांगी सार्वजनिक माफी

पूरा मामला तब और स्पष्ट हुआ जब यूट्यूबर विटाली ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा हमसे गलती हुई। आकाश सिंघानिया को गलत तरीके से चाइल्ड प्रिडेटर के रूप में पेश किया गया। उनका किसी नाबालिग से मिलने का कोई इरादा नहीं था और उन्हें पूरी तरह क्लीन चिट मिल चुकी है। विटाली ने यह भी बताया कि संबंधित वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया गया है और उन्होंने सिंघानिया तथा उनके परिवार से माफी मांगी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

16 Apr 2026 09:23 am

Hindi News / World / आकाश सिंघानिया केस में बड़ा खुलासा, वायरल कॉल रिकॉर्डिंग से मिला क्लीन चिट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

एआई में हो ‘किल स्विच’…नहीं तो मानव अस्तित्व को खतरा, ट्रंप ने चेताया

Donald Trump
विदेश

Iran-Pakistan Talks: आज ईरान और पाकिस्तान के बीच बैठक, अमेरिका ने क्या भेजा है संदेश; युद्धविराम पर बड़ा अपडेट

विदेश

ईरानी बंदरगाह से निकलते ही पकड़े गए 10 जहाज, हॉर्मुज में अमेरिका ने बिछाया अब तक का सबसे बड़ा ‘जाल’

विदेश

इजराइल को अमेरिकी हथियार नहीं बेच पाएंगे ट्रंप? 40 सांसदों ने दिया झटका, नेतन्याहू के पक्ष में केवल 7 वोट पडे़

israel iran,israel iran war,netanyahu on iran,
विदेश

लेबनान का वो शहर जिसे जीते बिना नहीं रुकेगी इजराइल की फौज, युद्धविराम तभी संभव जब पूरी होगी नेतन्याहू की जिद्द

Benjamin Netanyahu
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.