आकाश सिंघानिया केस में बड़ा खुलासा, वायरल कॉल रिकॉर्डिंग से मिला क्लीन चिट

अपने ट्वीट में आकाश सिंघानिया ने बताया कि इस घटना के बाद उन्हें भारी मानसिक उत्पीड़न, नस्लवाद और ऑनलाइन बुलिंग का सामना करना पड़ा। उन्होंने लिखा हर कोई सच जानना चाहता है, इसलिए अब आप सीधे पुलिस की बात सुन सकते हैं। मुझे पूरी तरह क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन इस झूठे आरोप ने मेरी जिंदगी बुरी तरह प्रभावित की है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भविष्य में किसी निर्दोष व्यक्ति को इस तरह की स्थिति का सामना न करना पड़े।